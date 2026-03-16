Інженери розібрали електродвигун BYD і знайшли несподіваний логотип

Інженери американської компанії Munro & Associates, яка спеціалізується на технічному аналізі автомобілів, опублікували на YouTube відео з розбиранням електродвигуна BYD.

У ролику вони детально показали конструкцію силової установки IDM-210, яка використовується у китайських електромобілях, та звернули увагу на кілька несподіваних технічних рішень.

Двигун виявився дуже компактним

Першим сюрпризом для інженерів стала маса електродвигуна.

Силова установка разом з інвертором важить лише 84 кг, що вважається дуже низьким показником для двигуна потужністю близько 250 кінських сил.

Саме компактність і мала вага дозволяють встановлювати такий агрегат навіть у невеликі електромобілі.

Це одна з причин, чому китайський виробник активно використовує його у різних моделях.

Усередині знайшли логотип американської компанії

Після зняття інвертора інженери помітили на корпусі двигуна логотип BorgWarner — великого американського постачальника автомобільних компонентів.

Це означає, що ключові елементи конструкції могли бути розроблені саме цією компанією для BYD.

За словами експертів, висока якість обробки деталей та складання підтверджує великий досвід інженерів, які працювали над цією силовою установкою.

Електромотор працює на дуже високих обертах

Під час подальшого розбирання інженери з’ясували, що передавальне число редуктора перевищує 12:1.

Це означає, що сам електродвигун працює на надзвичайно високих швидкостях — до 18 тисяч обертів за хвилину.

Такий підхід дозволяє отримати високу потужність з компактного агрегату.

Інвертор виявився простим, але добре продуманим

Інвертор силової установки розрахований на напругу 750 В.

Інженери відзначили досить просту внутрішню архітектуру електроніки, але похвалили систему фільтрації струму, яка ефективно згладжує коливання напруги.

Також вони звернули увагу на конструкцію силових напівпровідників, яка полегшує їх охолодження.

Незвичайне рішення з підшипником ротора

Одним з найцікавіших інженерних рішень стала конструкція опорної зони ротора.

Корпус двигуна виготовлений з алюмінію, який при нагріванні значно розширюється. Щоб уникнути проблем, центральну частину підшипника зробили зі сталевого кільця, покритого ізоляційним матеріалом.

Це допомагає зменшити паразитні струми та відводити статичну електрику до спеціального кільця зі щітками.

Таке рішення дорожче у виробництві, однак дозволяє використовувати дешевші підшипники у самому роторі. Інженери назвали це дуже грамотним компромісом між ціною та надійністю.

Ротор не охолоджується мастилом

Ще одна цікава особливість — відсутність масляного охолодження ротора.

Це стало можливим завдяки використанню магнітів з високою концентрацією рідкісноземельних елементів, які краще витримують високі температури.

Оскільки Китай має майже монополію на видобуток таких матеріалів, BYD може використовувати їх активніше, ніж більшість західних виробників.

Двигун отримав високу оцінку інженерів

Після повного розбирання електродвигуна фахівці Munro & Associates дійшли висновку, що силова установка BYD є добре спроєктованою і технологічно продуманою.

На їхню думку, поєднання компактності, простих конструктивних рішень та грамотного розподілу дорогих компонентів допомагає зменшити собівартість двигуна без втрати надійності.

Саме такі інженерні рішення можуть пояснювати швидке зростання популярності електромобілів BYD на світовому ринку.