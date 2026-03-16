Инженеры разобрали электродвигатель BYD и нашли неожиданный логотип

Инженеры американской компании Munro & Associates, которая специализируется на техническом анализе автомобилей, опубликовали на YouTube видео с разборкой электродвигателя BYD.

В ролике они подробно показали конструкцию силовой установки IDM-210, которая используется в китайских электромобилях, и обратили внимание на несколько неожиданных технических решений.

Двигатель оказался очень компактным

Первым сюрпризом для инженеров стала масса электродвигателя.

Силовая установка вместе с инвертором весит всего 84 кг, что считается очень низким показателем для двигателя мощностью около 250 лошадиных сил.

Именно компактность и малый вес позволяют устанавливать такой агрегат даже в небольшие электромобили.

Это одна из причин, почему китайский производитель активно использует его в различных моделях.

Внутри нашли логотип американской компании

После снятия инвертора инженеры заметили на корпусе двигателя логотип BorgWarner - крупного американского поставщика автомобильных компонентов.

Это означает, что ключевые элементы конструкции могли быть разработаны именно этой компанией для BYD.

По словам экспертов, высокое качество обработки деталей и сборки подтверждает большой опыт инженеров, работавших над этой силовой установкой.

Электромотор работает на очень высоких оборотах

Во время дальнейшей разборки инженеры выяснили, что передаточное число редуктора превышает 12:1.

Это означает, что сам электродвигатель работает на чрезвычайно высоких скоростях - до 18 тысяч оборотов в минуту.

Такой подход позволяет получить высокую мощность из компактного агрегата.

Инвертор оказался простым, но хорошо продуманным

Инвертор силовой установки рассчитан на напряжение 750 В.

Инженеры отметили довольно простую внутреннюю архитектуру электроники, но похвалили систему фильтрации тока, которая эффективно сглаживает колебания напряжения.

Также они обратили внимание на конструкцию силовых полупроводников, которая облегчает их охлаждение.

Необычное решение с подшипником ротора

Одним из самых интересных инженерных решений стала конструкция опорной зоны ротора.

Корпус двигателя изготовлен из алюминия, который при нагревании значительно расширяется. Чтобы избежать проблем, центральную часть подшипника сделали из стального кольца, покрытого изоляционным материалом.

Это помогает уменьшить паразитные токи и отводить статическое электричество к специальному кольцу со щетками.

Такое решение дороже в производстве, однако позволяет использовать более дешевые подшипники в самом роторе. Инженеры назвали это очень грамотным компромиссом между ценой и надежностью.

Ротор не охлаждается маслом

Еще одна интересная особенность - отсутствие масляного охлаждения ротора.

Это стало возможным благодаря использованию магнитов с высокой концентрацией редкоземельных элементов, которые лучше выдерживают высокие температуры.

Поскольку Китай имеет почти монополию на добычу таких материалов, BYD может использовать их активнее, чем большинство западных производителей.

Двигатель получил высокую оценку инженеров

После полной разборки электродвигателя специалисты Munro & Associates пришли к выводу, что силовая установка BYD является хорошо спроектированной и технологически продуманной.

По их мнению, сочетание компактности, простых конструктивных решений и грамотного распределения дорогих компонентов помогает уменьшить себестоимость двигателя без потери надежности.

Именно такие инженерные решения могут объяснять быстрый рост популярности электромобилей BYD на мировом рынке.