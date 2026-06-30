Jeep оновить європейський модельний ряд трьома новими позашляховиками

Як пише Autocar, нова лінійка включатиме два невеликі кросовери B-сегмента, розроблені спеціально для європейського регіону, а також новий великий флагманський позашляховик D-сегмента, створений у співпраці з китайським автомобільним концерном Dongfeng.

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Новинки продаватимуться разом із уже існуючими моделями – компактним кросовером Avenger та середньорозмірним Compass. Головною метою цієї експансії є суттєве збільшення обсягів продажів бренду в Європі. Jeep входить до четвірки ключових глобальних брендів Stellantis, що гарантує йому пріоритетне отримання інвестицій для розвитку модельного ряду.

Нові невеликі кросовери для ключового європейського ринку

Раніше європейська стратегія Jeep здебільшого базувалася на адаптації моделей з американської лінійки. Тепер бренд переходить до створення індивідуальних пропозицій для Європи, у якій Compass може залишитися єдиною моделлю, що паралельно продаватиметься в США.

Як зазначив європейський керівник Jeep Фабіо Катоне, усі три новинки базуватимуться на фундаментальних принципах бренду: продуктивності, захисті, універсальності, унікальній мові дизайну та позашляховій спадщині. Два нових позашляховики B-сегмента розташуються в ієрархії над моделлю Avenger.

За словами Катоне, якщо Avenger орієнтований на покупців традиційних хетчбеків B-класу, то перша новинка буде ширшою та набагато більше схожою на класичний кросовер. Друга, більша за розміром модель B-SUV, за своїми габаритами наблизиться до C-сегмента і займе нішу безпосередньо під поточним Compass.

В основу обох європейських кросоверів ляже нова модульна платформа STLA One, яку концерн Stellantis впроваджує для всіх своїх марок. Обидва автомобілі випускатимуться на європейських заводах. Фабіо Катоне наголосив, що архітектуру STLA One наступного покоління створюють з урахуванням жорстких вимог бренду до позашляхових можливостей. Компанія робить спеціальні інвестиції, щоб забезпечити автомобілям найкращі в класі кути в'їзду та з'їзду, а також розглядає можливість інтеграції передових технологій, таких як електричне рульове керування, яке вже впроваджує Peugeot.

Спільний проєкт із Dongfeng та новий китайський флагман

Новий великий флагманський позашляховик Jeep класу D-SUV розробляється в рамках спільного підприємства з китайською компанією Dongfeng, яка вже співпрацює зі Stellantis над глобальними моделями Peugeot. Виробництво флагмана налагодять у Китаї на платформі Dongfeng, проте дизайн автомобіля повністю створюється фахівцями Jeep.

Фабіо Катоне порівняв таку кооперацію з моделлю виробництва iPhone, де технічні особливості та стилістика повністю відповідають ідентичності американського бренду, але для оптимізації витрат використовуються промислові потужності та вплив партнера. Новий флагман отримає мультиенергетичну силову установку.

Очікується, що його плагін-гібридна версія (PHEV) базуватиметься на китайській технології подовження запасу ходу. Технічним донором для флагмана може стати новий позашляховий суббренд M-Hero, створений Dongfeng у 2023 році. Минулого року ця марка представила сімейний повнопривідний позашляховик M817 довжиною 5,1 метра з міцним дизайном кузова. У Китаї M817 доступний із силовими агрегатами потужністю до 900 кінських сил. Новий великий Jeep матиме схожий силует і позиціонуватиметься в Європі як прямий конкурент для Land Rover Defender та Toyota Land Cruiser.