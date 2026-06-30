Jeep пополнит европейский модельный ряд тремя новыми внедорожниками

Как пишет Autocar, , новая линейка будет включать два небольших кроссовера B-сегмента, разработанных специально для европейского региона, а также новый большой флагманский внедорожник D-сегмента, созданный в сотрудничестве с китайским автомобильным концерном Dongfeng.

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Новинки будут продаваться наряду с уже существующими моделями – компактным кроссовером Avenger и среднеразмерным Compass. Главной целью этой экспансии является существенное увеличение объемов продаж бренда в Европе. Jeep входит в четверку ключевых глобальных брендов Stellantis, что гарантирует ему приоритетное получение инвестиций для развития модельного ряда.

Новые небольшие кроссоверы для ключевого европейского рынка

Ранее европейская стратегия Jeep в основном базировалась на адаптации моделей из американской линейки. Теперь бренд переходит к созданию индивидуальных предложений для Европы, где Compass может остаться единственной моделью, которая будет параллельно продаваться в США.

Как отметил европейский руководитель Jeep Фабио Катоне, все три новинки будут основываться на фундаментальных принципах бренда: производительности, защите, универсальности, уникальном языке дизайна и внедорожном наследии. Два новых внедорожника B-сегмента займут место в иерархии выше модели Avenger.

По словам Катоне, если Avenger ориентирован на покупателей традиционных хэтчбеков B-класса, то первая новинка будет шире и гораздо больше похожа на классический кроссовер. Вторая, более крупная модель B-SUV по своим габаритам приблизится к C-сегменту и займет нишу непосредственно под текущим Compass.

В основу обоих европейских кроссоверов ляжет новая модульная платформа STLA One, которую концерн Stellantis внедряет для всех своих марок. Оба автомобиля будут выпускаться на европейских заводах. Фабио Катоне подчеркнул, что архитектура STLA One следующего поколения разрабатывается с учетом жестких требований бренда к внедорожным возможностям. Компания вкладывает специальные средства, чтобы обеспечить автомобилям лучшие в классе углы въезда и съезда, а также рассматривает возможность интеграции передовых технологий, таких как электрический усилитель руля, который уже внедряет Peugeot.

Совместный проект с Dongfeng и новый китайский флагман

Новый крупный флагманский внедорожник Jeep класса D-SUV разрабатывается в рамках совместного предприятия с китайской компанией Dongfeng, которая уже сотрудничает со Stellantis над глобальными моделями Peugeot. Производство флагмана наладят в Китае на платформе Dongfeng, однако дизайн автомобиля полностью разрабатывается специалистами Jeep.

Фабио Катоне сравнил такое сотрудничество с моделью производства iPhone, где технические особенности и стилистика полностью соответствуют идентичности американского бренда, но для оптимизации затрат используются производственные мощности и влияние партнера. Новый флагман получит мультиэнергетическую силовую установку.

Ожидается, что его подключаемая гибридная версия (PHEV) будет основана на китайской технологии увеличения запаса хода. Техническим донором для флагмана может стать новый внедорожный суббренд M-Hero, созданный Dongfeng в 2023 году. В прошлом году эта марка представила семейный полноприводный внедорожник M817 длиной 5,1 метра с прочным дизайном кузова. В Китае M817 доступен с силовыми агрегатами мощностью до 900 лошадиных сил. Новый большой Jeep будет иметь схожий силуэт и позиционироваться в Европе как прямой конкурент Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser.