Jeep Wrangler Rubicon Тома Круза з фільму "Місія нездійсненна" виставили на продаж

Автомобіль не є копією чи реплікою — це саме той екземпляр, який використовували під час зйомок сцени погоні на шахті Міддлтон у графстві Дербішир, Велика Британія, зазначає Auto24, посилаючись Autoevolution. На знімальному майданчику цей позашляховик мав власне ім’я Ethan 1. Він був головним “геройським” автомобілем серед кількох Wrangler, підготовлених для зйомок.

Читайте також: Найменший Jeep готують до оновлення: Avenger переживе фейсліфт у 2027 році

Модифікаціями займалася команда каскадерів та інженерів Auto Action. Машину серйозно переробили з міркувань безпеки: всередині встановили повністю зварений каркас безпеки, чотириточкові ремені для каскадерів і систему пожежогасіння. У задній частині розміщено сталевий модуль із трюковим паливним баком, спеціальним акумулятором та системою електроізоляції. Також додано окрему гальмівну систему для задніх коліс, що дозволяла точніше контролювати авто під час складних маневрів.

Екранний вигляд без змін

Зовні Wrangler залишився таким, яким його бачили глядачі: чорні легкосплавні диски, позашляхові шини BF Goodrich, посилені підніжки та масивний передній бампер. Автомобіль продається разом із британською реєстрацією та офіційними документами, що підтверджують його участь у зйомках і те, що за кермом перебував сам Том Круз.

Втім, є важливий нюанс: через встановлені трюкові модифікації позашляховик не призначений для звичайної експлуатації на дорогах загального користування. Це радше колекційний лот або експонат для шоу та виставок.

Також цікаво: Для чого львівська мерія придбала Jeep Grand Cherokee та Mitsubishi L200

Скільки коштує кінематографічна історія

Продажем займається британський аукціонний дім Iconic Auctioneers. Лот буде виставлений на аукціоні Race Retro у Стоунлі-парку 21 лютого. Орієнтовна ціна — близько 68 000 доларів. Для автомобіля, який безпосередньо пов’язаний із завершенням культової франшизи, це виглядає навіть помірною сумою. З огляду на популярність серії та статус Тома Круза, колекційна вартість такого Jeep із часом може суттєво зрости.