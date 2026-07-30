Керівництво Mazda підтвердило розробку електричного MX-5 та нового флагманського спорткара

Виробник прагне підготувати модель до майбутніх суворих екологічних нормативів, коли використання двигунів внутрішнього згоряння стане неможливим через регуляторні обмеження. У розмові з журналістами німецького видання Auto Motor und Sport очільник марки зазначив, що концепція майбутнього автомобіля має бути повністю готовою до сценарію без класичних моторів.

Інженерні виклики та збереження малої маси

Головним завданням для розробників залишається збереження легкої конструкції без суттєвого подорожчання автомобіля. На відміну від багатьох виробників електричних спорткарів, Mazda не планує масово використовувати дорогі композитні матеріали на кшталт вуглецевого волокна. Замість цього інженери працюють над оптимізацією базової платформи та застосуванням більш традиційних матеріалів.

За словами Масахіро Моро, команда розробників орієнтується на споряджену масу автомобіля в діапазоні від трохи менше ніж 1 000 кг до 1 200 кілограмів. У разі успішної реалізації цієї амбітної мети електрична версія MX-5, дизайн якої може отримати риси концепту Iconic SP, за ваговими показниками буде максимально наближена до поточних бензинових модифікацій. Для прикладу, сучасна модель у європейській специфікації важить 1 003 кг.

Двигуни внутрішнього згоряння

Електрифікація не є єдиним шляхом розвитку для родстера. Очікується, що наступне покоління MX-5 також отримає новий 2,5-літровий чотирициліндровий атмосферний двигун сімейства Skyactiv-Z. Розглядається і можливість застосування помірного гібрида, якщо ця система не призведе до суттєвого збільшення ваги.

За попередніми розрахунками, потужність такої модифікації може досягати 220 к.с., що помітно перевищує показники поточного покоління. Дебют покоління NE очікується не раніше 2028 року, тож нинішня генерація ND, яка випускається з 2015 року, залишатиметься на конвеєрі ще кілька років.

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