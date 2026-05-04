Китайці навчили Chery Jetour G700 плавати: відео

Бренд Jetour, що є суббрендом концерну Chery, представив спеціальну версію позашляховика під назвою Ark Edition. Головна особливість цієї модифікації полягає в тому, що при спуску на воду гібридна силова установка перенаправляє потужність із коліс на комплект гвинтів з електричним приводом, пише Carscoops.

Читайте також: Chery представила в Україні лінійку гібридів, електромобіль та пікап: перші враження

Для забезпечення стійкості під час плавання інженери інтегрували в автомобіль просунуту гіроскопічну систему стабілізації. Нещодавно можливості амфібії продемонстрували під час публічного перетину озера Яньці поблизу Пекіна. Хоча виробник наголошує, що такі функції розроблені для екстрених ситуацій, наприклад, подолання повеней, технічне виконання дозволяє впевнено маневрувати на відкритій воді.

Потужність та динаміка позашляховика

За своїми габаритами Jetour G700 конкурує із Toyota Land Cruiser 300, проте суттєво перевершує його за показниками потужності: 2,0-літровий турбодвигун у поєднанні з двома електромоторами генерує до 892 кінських сил, а крутний момент становить вражаючі 1135 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4,6 секунди. Список оснащення також включає три блокування диференціалів, що робить автомобіль придатним для серйозного офроуду.

Енергоефективність та швидка зарядка

Модель оснащена акумуляторною батареєю від компанії CATL ємністю 31,4 кВт-год. Вона забезпечує запас ходу виключно на електричній тязі до 150 км. Однією з ключових переваг системи є швидкість поповнення енергії: зарядити акумулятор від 20% до 80% можна всього за 10 хвилин. Очікується, що після старту продажів у Китаї модель буде експортуватися на світові ринки.

Останні новини бренду Chery, які ви могли пропустити: