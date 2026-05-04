Китайцы научили Chery Jetour G700 плавать: видео

Бренд Jetour, являющийся суббрендом концерна Chery, представил специальную версию внедорожника под названием Ark Edition. Главная особенность этой модификации заключается в том, что при спуске на воду гибридная силовая установка перенаправляет мощность с колес на комплект винтов с электрическим приводом, пишет Carscoops.

Для обеспечения устойчивости во время плавания инженеры интегрировали в автомобиль продвинутую гироскопическую систему стабилизации. Недавно возможности амфибии продемонстрировали во время публичного пересечения озера Яньци вблизи Пекина. Хотя производитель отмечает, что такие функции разработаны для экстренных ситуаций, например, преодоления наводнений, техническое исполнение позволяет уверенно маневрировать на открытой воде.

Мощность и динамика внедорожника

По своим габаритам Jetour G700 конкурирует с Toyota Land Cruiser 300, однако существенно превосходит его по показателям мощности: 2,0-литровый турбодвигатель в сочетании с двумя электромоторами генерирует до 892 лошадиных сил, а крутящий момент составляет впечатляющие 1135 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды. Список оснащения также включает три блокировки дифференциалов, что делает автомобиль пригодным для серьезного оффроуда.

Энергоэффективность и быстрая зарядка

Модель оснащена аккумуляторной батареей от компании CATL емкостью 31,4 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода исключительно на электрической тяге до 150 км. Одним из ключевых преимуществ системы является скорость пополнения энергии: зарядить аккумулятор от 20% до 80% можно всего за 10 минут. Ожидается, что после старта продаж в Китае модель будет экспортироваться на мировые рынки.

