Lincoln Continental з гранітним салоном: кастом Mark IV Bugazzi виставлять на аукціон

Проєкт реалізувала каліфорнійська компанія Hollywood Coach Builders, яка у 70-х роках спеціалізувалася на глибоких переробках люксових моделей. За різними даними, було створено близько 12 таких автомобілів, але до наших днів дійшли лише два, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Хром, перламутр і театральність 70-х

Зовні Bugazzi майже не нагадує стандартний Lincoln. Більшість кузовних панелей було демонтовано й замінено новими. Передня частина отримала високу хромовану решітку радіатора у стилі британських люксових авто, круглі фари в квадратних рамках і масивні крила з великою кількістю декоративного хрому.

Підвіска занижена, встановлені шини з білими боковинами та сріблясті диски. Усе витримано в естетиці американського гламурного кастому 1970-х років. Ззаду автомобіль отримав повністю новий дизайн даху, змінені панелі кузова та кришку багажника з зовнішнім кріпленням запасного колеса. Кузов пофарбований у двоколірний перламутровий відтінок Gold Pearl з акцентами Ice Pearl та вручну намальованою графікою.

Інтер’єр із цільного каменю

Найбільше вражає салон. У центральному тунелі, задній консолі та дверних панелях встановлені цільні гранітні елементи. Фактично це кам’яні плити, інтегровані в інтер’єр розкішного купе. Окрім кам’яного декору, було перероблено сидіння та приладову панель. Загальний стиль поєднує американську розкіш 70-х із майже фантазійною демонстрацією статусу.

7,5-літровий V8 під капотом

Під капотом встановлений класичний 460-кубічний V8 об’ємом 7,5 літра. Двигун працює в парі з автоматичною коробкою передач від Chevrolet Corvette C6, що є доволі незвичним поєднанням для такого автомобіля. Детальні технічні характеристики не розкриваються, однак сам факт збереження великого атмосферного V8 повністю відповідає духу епохи.

Рідкісний екземпляр для поціновувачів дивакуватої розкоші

Продаж організовує аукціонний дім Mecum Auctions. Очікувана ціна поки не оголошена, однак з огляду на рідкість і незвичність автомобіля він точно приверне увагу колекціонерів. Mark IV Bugazzi — це не просто кастом. Це капсула часу з епохи, коли розкіш вимірювалася кількістю хрому, а сміливість дизайнерів не знала меж.