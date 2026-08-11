Mazda підтвердила випуск нового покоління кросовера CX-3 у 2027 році

Перше покоління CX-3 випускалося без суттєвих змін з 2014 року та було зняте з виробництва в Японії на початку 2026 року, що створювало невизначеність щодо майбутнього цієї серії.

Інформація про новинку з'явилася у фінансовому звіті компанії за півріччя. Приватний тизер у презентації супроводжувався курйозом: під написом "CX-3 наступного покоління" автовиробник випадково зобразив затемнений силует кросовера CX-5 попередньої генерації KF.

Дизайн, платформа та силові установки

Реальний зовнішній вигляд авто буде заснований на офіційних ескізах, продемонстрованих на заході в Таїланді. Кросовер отримає спортивний силует у найновішій стилістиці бренду з передньою частиною в дусі нового CX-5 та задньою частиною з купеподібною лінією даху. Дизайн задніх ліхтарів запозичать у концепту Vision X-Compact, який є прообразом майбутньої Mazda2.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Новий CX-3 створюється на власній платформі Mazda та пропонуватиме широкий вибір силових агрегатів: традиційні двигуни внутрішнього згоряння з можливістю збереження шестиступеневої механічної коробки передач, м'які гібриди та повногібридні установки.

Географія виробництва та конкуренти