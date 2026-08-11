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Mazda підтвердила випуск нового покоління кросовера CX-3 у 2027 році

Японський автовиробник офіційно підтвердив розробку наступного покоління субкомпактного кросовера CX-3, запуск якого запланований на 2027 рік. Модель збереже свою початкову назву та очолить лінійку позашляховиків бренду, розташовуючись на щабель нижче від CX-30.
Кросовер Mazda CX-3 нового покоління вийде у 2027 році: подробиці

ФОТО: Mazda|

Тизер Mazda CX-3

Данило Северенчук
logo11 серпня, 09:09
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Перше покоління CX-3 випускалося без суттєвих змін з 2014 року та було зняте з виробництва в Японії на початку 2026 року, що створювало невизначеність щодо майбутнього цієї серії.

Інформація про новинку з'явилася у фінансовому звіті компанії за півріччя. Приватний тизер у презентації супроводжувався курйозом: під написом "CX-3 наступного покоління" автовиробник випадково зобразив затемнений силует кросовера CX-5 попередньої генерації KF.

Дизайн, платформа та силові установки

Реальний зовнішній вигляд авто буде заснований на офіційних ескізах, продемонстрованих на заході в Таїланді. Кросовер отримає спортивний силует у найновішій стилістиці бренду з передньою частиною в дусі нового CX-5 та задньою частиною з купеподібною лінією даху. Дизайн задніх ліхтарів запозичать у концепту Vision X-Compact, який є прообразом майбутньої Mazda2.

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Новий CX-3 створюється на власній платформі Mazda та пропонуватиме широкий вибір силових агрегатів: традиційні двигуни внутрішнього згоряння з можливістю збереження шестиступеневої механічної коробки передач, м'які гібриди та повногібридні установки.

Географія виробництва та конкуренти

  • Серійну збірку кросовера організують на заводі AutoAlliance Thailand (AAT) у Таїланді. Починаючи з 2027 року, виготовлені автомобілі експортуватимуться до Японії, країн Азії та Океанії та інших регіонів світлової присутності бренду. У корпоративній документації зазначається, що модель орієнтована на сегменти з високими обсягами продажів в Азії та Океанії.
  • Основними конкурентами субкомпактного позашляховика на світових ринках стануть Toyota Yaris Cross, Honda HR-V (ZR-V), Ford Puma, Peugeot 2008, Jeep Avenger, Renault Captur, Nissan Juke, Hyundai Bayon та VW T-Cross.
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