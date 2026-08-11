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Mazda подтвердила выпуск нового поколения кроссовера CX-3 в 2027 году

Японский автопроизводитель официально подтвердил разработку следующего поколения субкомпактного кроссовера CX-3, запуск которого намечен на 2027 год. Модель сохранит свое первоначальное название и возглавит линейку внедорожников бренда, располагаясь на ступеньку ниже CX-30.
Кроссовер Mazda CX-3 нового поколения выйдет в 2027 году: подробности

ФОТО: Мазда|

Тизер Mazda CX-3

Данила Северенчук
logo11 августа, 09:09
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Первое поколение CX-3 выпускалось без существенных изменений с 2014 года и было снято с производства в Японии в начале 2026 года, что создавало неопределенность будущего этой серии.

Информация о новинке появилась в финансовом отчете компании за полугодие. Частный тизер в презентации сопровождался курьезом: под надписью "CX-3 следующего поколения" автопроизводитель случайно изобразил затемненный силуэт кроссовера CX-5 предыдущей генерации KF.

Дизайн, платформа и силовые установки

Реальный внешний вид авто будет основан на официальных набросках, продемонстрированных на западе в Таиланде. Кроссовер получит спортивный силуэт в новейшей стилистике бренда с передней частью в духе нового CX-5 и задней частью с купевидной линией крыши. Дизайн задних фонарей позаимствуют у концепта Vision X-Compact, являющегося прообразом будущей Mazda2.

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Новый CX-3 создается на собственной платформе Mazda и предлагает широкий выбор силовых агрегатов: традиционные двигатели внутреннего сгорания с возможностью сохранения шестиступенчатой механической коробки передач, мягкие гибриды и полногибридные установки.

География производства и конкуренты

  • Серийный сборник кроссовера организуют на заводе AutoAlliance Thailand (AAT) в Таиланде. Начиная с 2027 года, изготовленные автомобили будут экспортироваться в Японию, страны Азии и Океании и другие регионы светового присутствия бренда. В корпоративной документации отмечается, что модель ориентирована на сегменты с высоким объемом продаж в Азии и Океании.
  • Основными конкурентами субкомпактного внедорожника на мировых рынках станут Toyota Yaris Cross, Honda HR-V (ZR-V), Ford Puma, Peugeot 2008, Jeep Avenger, Renault Captur, Nissan Juke, Hyundai Bayon да VW T-cross.
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