Mazda вразила фанатів авторською піснею інженерів про кросовер CX-5

Як зазначає Carscoops, рекламний відеоролик під назвою "It's kind of a big deal" ("Це справді важлива подія") розроблено креативним агентством Clemenger BBDO. Зйомки проходили на горі Веллінгтон, з якої відкривається вид на місто Хобарт у штаті Тасманія.

За сюжетом інженери, дизайнери Mazda та власники автомобілів бренду разом співають про новий позашляховик. Кампанія охоплює телебачення, соціальні мережі, зовнішню рекламу, цифрові платформи та радіо.

Особливості рекламної концепції та текст пісні

Текст пісні, у якому майже відсутні рими, містить такі фрази, як "хочу доторкнутися до твого сенсорного екрана", "більше місця для продуктів" та "найкращий на сьогодні; віддай старий своєму підлітку". Також у джинглі лунають рядки "ти приїхав, виліплений, вдосконалений" та "ти змусив мене співати з вершини гори, це ж CX-5!".

Виконавчий креативний директор Clemenger BBDO Емі Вестон зазначила, що мета кампанії полягала у створенні незабутнього образу. За її словами, залучення людей, які найкраще знають автомобіль, до виконання пісні на вершині гори здалося природним способом підкреслити вихід нової моделі.

Технічні характеристики та вартість Mazda CX-5

Попри неоднозначне сприйняття рекламного джинглу, сам новий Mazda CX-5 є важливим гравцем у сегменті та покликаний конкурувати з Toyota RAV4. На австралійському ринку базова версія моделі виявилася дешевшою за свого попередника.

Початкова вартість версії Pure AWD становить 39 990 австралійських доларів (близько 28 000 доларів США). Усі модифікації кросовера оснащені однаковим 2,5-літровим атмосферним чотирициліндровим двигуном потужністю 179 кінських сил із крутним моментом у 242 Нм, який працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Ціновий діапазон інших комплектацій розподілився наступним чином: