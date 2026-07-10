Новий Toyota RAV4 дебютував на ринку України: версії та ціни

Нова генерація пропонує радикальне оновлення дизайну, повністю нові цифрові технології та вдосконалені гібридні силові установки. На українському ринку модель офіційно доступна для придбання виключно у версіях гібрид (HEV) та плагін-гібрид (PHEV) з переднім або повним приводом.

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Нова програмна платформа Toyota Arene та цифрові інновації в салоні

Головною технічною революцією в шостому поколінні моделі став дебют передової програмної платформи Toyota Arene. Завдяки новому процесору, який працює у чотири рази швидше, та збільшеному у вісім разів обсягу пам’яті, автомобіль отримав абсолютно нове цифрове середовище.

В інтер'єрі встановлено плаский 12,9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи з покращеною чутливістю та інтеграцією сервісів Google, а також повністю цифрову 12,3-дюймову панель приладів із можливістю індивідуального налаштування графіки. Крім того, майже в усіх комплектаціях доступний проєкційний дисплей, площа якого збільшилася вдвічі.

Ергономіка салону повністю переосмислена: верхню частину передньої панелі знизили на 40 мм для покращення оглядовості, а замість традиційного важеля коробки передач з'явився компактний електронний тумблер системи "shift-by-wire". Для зручності пасажирів передбачено п'ять USB-портів підвищеної потужності (до 45 Вт), що дозволяє заряджати навіть планшети та ноутбуки, скорочуючи час зарядки на третину. У топовій версії Premium також доступні два бездротові зарядні пристрої для смартфонів.

Багажне відділення зберегло максимальну функціональність і трансформацію в рівну підлогу, а електропривод дверей багажника отримав безконтактний сенсор із розширеною зоною спрацювання.

Брутальний екстер’єр та спортивна версія GR SPORT

Зовнішній вигляд Toyota RAV4 шостої генерації став атлетичнішим завдяки брутальній передній частині, новому рельєфному капоту та масивним колісним аркам, які візуально розширюють силует. При цьому автомобіль зберіг колишні зовнішні габарити для зручності міського паркування. Покупцям пропонуються нові 18- та 20-дюймові колісні диски, світлодіодна оптика (з адаптивним дальнім світлом у топових версіях), а також оновлена палітра кольорів кузова з можливістю замовлення двоколірного виконання з чорним дахом.

Особливе місце в лінійці посідає комплектація GR SPORT, створена під натхненням від автоспортивної команди Toyota Gazoo Racing. Вона відрізняється ексклюзивною тривимірною решіткою радіатора з G-подібною сіткою, розширеними колісними арками (колія збільшена на 20 мм) та полегшеними на 2,2 кг 20-дюймовими чорними дисками.

Технічно версія GR SPORT виділяється спеціальними жорсткішими налаштуваннями підвіски, високопроцесійним переднім демпфером вібрацій кузова та переналаштованим електропідсилювачем керма для спортивного водіння. Салон виконаний у чорному кольорі з логотипами GR, алюмінієвими накладками на педалі та оббивкою сидінь зі штучної шкіри та замші з червоною прострочкою.

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Динаміка, жорсткість кузова та нове покоління безпеки T-Mate

Кросовер побудований на модернізованій архітектурі TNGA-K. Завдяки новим точкам кріплення підвіски та застосуванню високодемпфуючого клею, загальна жорсткість кузова зросла на 9,7%, що суттєво покращило керованість у поворотах та знизило рівень вібрацій і шумів у салоні.

Вперше на RAV4 застосовано електронну гальмівну систему та комплекс VBPC (Vehicle Braking Posture Control), який індивідуально регулює гальмівне зусилля на кожному колесі для мінімізації кренів кузова. Повноприводні версії з системою AWD-i отримали імітацію диференціала підвищеного тертя за рахунок швидких гальмівних імпульсів та систему допомоги при спуску (DAC). Максимальна маса причепа для буксирування тепер становить 2000 кг.

Безпеку водія та пасажирів забезпечує найновіший комплекс Toyota T-Mate, що включає систему Toyota Safety Sense наступного покоління. До його складу увійшли:

Оновлена система запобігання зіткненням із розпізнаванням мотоциклів та автоматичним гальмуванням.

Функція гальмування при вторинному зіткненні, яка зупиняє авто після спрацювання подушок безпеки, якщо водій втратив контроль.

Система попередження про перехресний рух спереду та асистент зміни смуги руху на автомагістралях.

Моніторинг сліпих зон із новим індикатором наближення швидкісних авто ззаду.

Монітор панорамного огляду з побудовою тривимірного зображення навколо автомобіля.

Потужність та ефективність гібридних силових установок

Для нового Toyota RAV4 розроблено гібридну систему п'ятого покоління на базі 2,5-літрового бензинового двигуна. Нова літій-іонна батарея стала легшою й компактнішою, отримала пряме зварювання елементів та інтегровані всередину запобіжники, що дозволило позбутися окремого зовнішнього блока.

Потужність передньоприводної гібридної версії становить 230 к.с., а модифікація з повним приводом AWD-i розвиває 239 кінських сил. Крутний момент збільшили до 208 Нм. Найбільш технологічною є гібридна версія з можливістю підзарядки від мережі (PHEV).

Вона отримала вдосконалену батарею та прискорену систему заряджання як змінним, так і постійним струмом. Завдяки високій енергоефективності, виключно на електричній тязі такий кросовер здатний подолати до 126 кілометрів.

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Вартість

Вартість новинки стартує від 1 827 500 гривень за гібрид ($40 744) та від 2 515 500 грн за PHEV ($56 064). Автомобіль вже доступний для замовлення в офіційних дилерів Toyota в Україні.