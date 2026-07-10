Новая Toyota RAV4 дебютировала на рынке Украины: комплектации и цены

Новое поколение предлагает радикальное обновление дизайна, полностью новые цифровые технологии и усовершенствованные гибридные силовые установки. На украинском рынке модель официально доступна для приобретения исключительно в версиях гибрид (HEV) и плагин-гибрид (PHEV) с передним или полным приводом.

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Новая программная платформа Toyota Arene и цифровые инновации в салоне

Главной технической революцией в шестом поколении модели стал дебют передовой программной платформы Toyota Arene. Благодаря новому процессору, работающему в четыре раза быстрее, и увеличенному в восемь раз объему памяти, автомобиль получил совершенно новую цифровую среду.

В интерьере установлен плоский 12,9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с улучшенной чувствительностью и интеграцией сервисов Google, а также полностью цифровая 12,3-дюймовая приборная панель с возможностью индивидуальной настройки графики. Кроме того, почти во всех комплектациях доступен проекционный дисплей, площадь которого увеличилась вдвое.

Эргономика салона полностью переосмыслена: верхнюю часть передней панели опустили на 40 мм для улучшения обзорности, а вместо традиционного рычага коробки передач появился компактный электронный тумблер системы "shift-by-wire". Для удобства пассажиров предусмотрено пять USB-портов повышенной мощности (до 45 Вт), что позволяет заряжать даже планшеты и ноутбуки, сокращая время зарядки на треть. В топовой версии Premium также доступны два беспроводных зарядных устройства для смартфонов.

Багажное отделение сохранило максимальную функциональность и возможность трансформации в ровный пол, а электропривод двери багажника получил бесконтактный датчик с расширенной зоной срабатывания.

Брутальный экстерьер и спортивная версия GR SPORT

Внешний вид Toyota RAV4 шестого поколения стал более атлетичным благодаря брутальной передней части, новому рельефному капоту и массивным колесным аркам, которые визуально расширяют силуэт. При этом автомобиль сохранил прежние внешние габариты для удобства парковки в городе. Покупателям предлагаются новые 18- и 20-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика (с адаптивным дальним светом в топовых версиях), а также обновленная палитра цветов кузова с возможностью заказа двухцветного исполнения с черной крышей.

Особое место в линейке занимает комплектация GR SPORT, созданная под вдохновением от автоспортивной команды Toyota Gazoo Racing. Она отличается эксклюзивной трехмерной решеткой радиатора с G-образной сеткой, расширенными колесными арками (колея увеличена на 20 мм) и облегченными на 2,2 кг 20-дюймовыми черными дисками.

С технической точки зрения версия GR SPORT отличается специальными, более жесткими настройками подвески, высокопроизводительным передним демпфером вибраций кузова и перенастроенным электроусилителем руля для спортивного вождения. Салон выполнен в черном цвете с логотипами GR, алюминиевыми накладками на педали и обивкой сидений из искусственной кожи и замши с красной прострочкой.

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Динамика, жесткость кузова и новое поколение систем безопасности T-Mate

Кроссовер построен на модернизированной архитектуре TNGA-K. Благодаря новым точкам крепления подвески и применению высокодемпфирующего клея общая жесткость кузова выросла на 9,7%, что существенно улучшило управляемость в поворотах и снизило уровень вибраций и шумов в салоне.

Впервые на RAV4 применена электронная тормозная система и комплекс VBPC (Vehicle Braking Posture Control), который индивидуально регулирует тормозное усилие на каждом колесе для минимизации кренов кузова. Полноприводные версии с системой AWD-i получили имитацию дифференциала повышенного трения за счет быстрых тормозных импульсов и систему помощи при спуске (DAC). Максимальная масса буксируемого прицепа теперь составляет 2000 кг.

Безопасность водителя и пассажиров обеспечивает новейший комплекс Toyota T-Mate, включающий систему Toyota Safety Sense следующего поколения. В его состав вошли:

Обновленная система предотвращения столкновений с распознаванием мотоциклов и автоматическим торможением.

Функция торможения при вторичном столкновении, которая останавливает автомобиль после срабатывания подушек безопасности, если водитель потерял контроль.

Система предупреждения о поперечном движении спереди и ассистент смены полосы движения на автомагистралях.

Мониторинг слепых зон с новым индикатором приближения скоростных автомобилей сзади.

Монитор панорамного обзора с построением трехмерного изображения вокруг автомобиля.

Мощность и эффективность гибридных силовых установок

Для нового Toyota RAV4 разработана гибридная система пятого поколения на базе 2,5-литрового бензинового двигателя. Новая литий-ионная батарея стала легче и компактнее, получила прямую сварку элементов и встроенные предохранители, что позволило отказаться от отдельного внешнего блока.

Мощность переднеприводной гибридной версии составляет 230 к.с., а модификация с полным приводом AWD-i развивает 239 лошадиных сил. Крутящий момент увеличили до 208 Нм. Наиболее технологичной является гибридная версия с возможностью подзарядки от сети (PHEV).

Она получила усовершенствованную батарею и ускоренную систему зарядки как переменным, так и постоянным током. Благодаря высокой энергоэффективности исключительно на электрической тяге такой кроссовер способен преодолеть до 126 километров.

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Стоимость

Стоимость новинки начинается от 1 827 500 гривен за гибрид ($40 744) и от 2 515 500 грн за PHEV ($56 064). Автомобиль уже доступен для заказа у официальных дилеров Toyota в Украине.