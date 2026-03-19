Mercedes-Benz показав, як виглядає "дім на колесах" у нових рекламних кампаніях

У новому підході бренд відмовляється від сухої демонстрації характеристик і натомість показує автомобілі через життєві ситуації. Саме так Mercedes-Benz намагається підкреслити, що їхні моделі – це не просто транспорт, а повноцінні супутники у повсякденному житті, зазначає Auto24.

Історія спокою: Кімі Антонеллі та електричний GLC

Центральною фігурою кампанії для електричного Mercedes-Benz GLC став пілот команди Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team – Андреа Кімі Антонеллі. У короткометражному фільмі він вирушає у поїздку разом із батьком, залишаючи позаду напружений світ автоспорту. Сюжет розгортається поступово: від внутрішнього напруження до повного розслаблення.

Дорога, захід сонця та тиша в салоні створюють атмосферу, в якій навіть гонщик Формули-1 дозволяє собі зупинитися і відпочити. Саме через цю просту, але емоційно насичену історію розкривається головна перевага автомобіля – здатність дарувати спокій. Усі ключові технології моделі майстерно додані в сюжет: панорамний дах, інтелектуальні системи безпеки, масажні сидіння та мультимедійна система працюють не як окремі функції, а як частина загального досвіду. У результаті формується відчуття гармонії, яке і є суттю нового GLC.

Електричний GLC: знайома формула в новій реальності

Mercedes-Benz GLC давно залишається однією з найуспішніших моделей бренду, і тепер ця історія отримує продовження в електричному форматі. Новий GLC зберігає ключові риси, за які його цінують – комфорт, універсальність і преміальність, але доповнює їх сучасними електричними технологіями. Автомобіль створений для того, щоб легко адаптуватися до різних стилів життя. Він однаково доречний як у місті, так і в подорожах, пропонуючи інтуїтивно зрозумілу взаємодію та високий рівень комфорту.

Сімейна історія: як GLB перетворює хаос на комфорт

На відміну від більш емоційно стриманої історії GLC, кампанія для Mercedes-Benz GLB electric має легший і навіть грайливий характер. У центрі сюжету – діти, які привозять додому несподівані покупки з ярмарку, змушуючи батьків імпровізувати. Ця ситуація знайома багатьом родинам, і саме в цьому її сила. Автомобіль у кадрі не просто фон, а активний учасник подій, який допомагає впоратися з несподіванками. Простір салону, продумані рішення та системи допомоги створюють відчуття контролю навіть у хаотичних моментах. GLB постає як універсальний помічник, який не обмежує, а навпаки розширює можливості повсякденного життя.

Практичність і технології нового GLB

Mercedes-Benz GLB орієнтований на сімейну аудиторію та тих, хто цінує універсальність. Його головна особливість – поєднання простору та інтелектуальних технологій. Семимісний салон, сучасна мультимедійна система та новий інтер’єр створюють комфортне середовище для всіх пасажирів. Водночас автомобіль зберігає характер позашляховика, пропонуючи впевненість і практичність у різних умовах. Це не просто транспортний засіб, а повноцінний елемент сімейного життя, який підлаштовується під потреби власників.

Філософія “Ласкаво просимо додому”

У центрі обох кампаній – ідея, яка давно стала частиною ДНК Mercedes-Benz. Вона полягає в тому, що кожен автомобіль бренду має створювати відчуття дому, незалежно від того, де ви знаходитесь. Це відчуття формується завдяки деталям: як автомобіль реагує на водія, як ізолює від шуму зовнішнього світу, як підтримує комфорт і безпеку. У підсумку машина стає простором, у якому хочеться залишатися довше.

140 років інновацій і рух у майбутнє

Нові кампанії також приурочені до важливої дати в історії бренду – 140 років з моменту створення першого автомобіля Карла Бенца та розробок Готліба Даймлера. Сьогодні компанія продовжує розвивати електромобільність, поєднуючи багаторічний досвід із сучасними технологіями. У планах – масштабна програма запуску нових моделей і глобальні ініціативи, які підкреслюють статус бренду як одного з лідерів індустрії.