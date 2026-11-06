На таку бетонку можна садити Боїнги: як розширюють Північний обхід Житомира

Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області, роботи ведуться на відрізку між населеними пунктами Глибочиця та Іванівка. Проєкт поділили на кілька черг, щоб поетапно відкривати рух, оптимізувати витрати та не створювати тотального транспортного колапсу на ключовій міжнародній магістралі.

Зараз ця ділянка має лише дві смуги, що працюють на межі своїх можливостей і суттєво гальмують трафік. Після завершення робіт водії отримають повноцінні чотири смуги, що дозволить фурам та легковикам рухатися без постійних обгонів і заторів.

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Фундаментальний підхід до будівництва

Дорожники застосовують технології, які гарантують максимальну довговічність покриття. На третій черзі об'єкта вже демонтували 17 кілометрів старого асфальту, замінивши його на потужну основу з щебенево-піщаної суміші.

Поверх цієї подушки заливають шар бетону, а фінальним акордом стає верхнє цементобетонне покриття, яке вже влаштували на 10 кілометрах траси. Запас міцності такої дороги настільки великий, що на цю бетонку можна сміливо садити важкі пасажирські літаки.

І дорожнє полотно вкладають, і мостові переходи зводять з акцентом на довговічність. Фото: Агентство відновлення

Паралельно кипить робота на першій черзі, де реконструюють міст через річку Кам’янка. Будівельники вже забетонували ригелі, змонтували балки прогонової будови та активно встановлюють палі для шумозахисних екранів, щоб гуркіт від траси не заважав місцевим мешканцям.

Стратегічне значення маршруту

Траса М-06 є частиною міжнародного коридору Е40, який з'єднує столицю із західними кордонами та Європою.

"Менше затримок у дорозі означає менше втрат часу та ресурсів. Оновлений обхід Житомира дозволить українському бізнесу оперативніше отримувати сировину та доставляти готову продукцію, – підкреслюють представники відомства, наголошуючи на важливості швидкої логістики під час війни.

Крім того, це критично важливо для безперебійного постачання оборонних і гуманітарних вантажів.

Безпека на інших напрямках

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні активно захищають прифронтові дороги від ворожих дронів. Лише за один місяць військові інженери та дорожники звели понад 86 кілометрів спеціальних антидронових екранів, які рятують життя водіїв та зберігають техніку.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Державне агентство відновлення також дбає про безпеку на кордонах. У п'яти областях розпочалася закупівля 135 мобільних укриттів, які встановлять безпосередньо біля пунктів пропуску та на під'їзних шляхах, щоб водії могли перечекати тривогу в безпеці.

Ось такий вигляд має уже майже реконструйована ділянка дороги із двома смугами одного напрямку. Фото: Агентство відновлення