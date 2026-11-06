На такую бетонку можно сажать Боинги: как расширяют Северный обход Житомира

Как сообщает Служба обновления и развития инфраструктуры в Житомирской области, работы ведутся на отрезке между населенными пунктами Глубочица и Ивановка. Проект разделили на несколько очередей, чтобы поэтапно открывать движение, оптимизировать затраты и не создавать тотальный транспортный коллапс на ключевой международной магистрали.

Сейчас этот участок имеет только две полосы, которые работают на грани своих возможностей и существенно тормозят трафик. После завершения работ водители получат полноценные четыре полосы, что позволит фурам и легковушкам двигаться без постоянных обгонов и пробок.

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Фундаментальный подход к строительству

Дорожники применяют технологии, гарантирующие максимальную долговечность покрытия. На третьей очереди объекта уже демонтировали 17 километров старого асфальта, заменив его мощным основанием из щебеночно-песчаной смеси.

Поверх этой подушки заливают пласт бетона, а финальным аккордом становится верхнее цементобетонное покрытие, которое уже устроили на 10 километрах трассы. Запас прочности такой дороги настолько велик, что на эту бетонку можно смело сажать тяжелые пассажирские самолеты.

И дорожное полотно укладывают, и мостовые переходы строят с акцентом на долговечность. Фото: Агентство восстановления

Параллельно кипит работа на первой очереди, где реконструируют мост через реку Каменка. Строители уже забетонировали ригели, смонтировали балки пролетного строения и активно устанавливают сваи для шумозащитных экранов, чтобы грохот от трассы не мешал местным жителям.

Стратегическое значение маршрута

Трасса М-06 является частью международного коридора Е40., соединяющий столицу с западными границами и Европой.

" Меньшее количество задержек в пути означает меньше потерь времени и ресурсов. Обновленный обход Житомира позволит украинскому бизнесу оперативнее получать сырье и доставлять готовую продукцию, – подчеркивают представители ведомства, отмечая важность быстрой логистики во время войны.

Кроме того, это критически важно для бесперебойных поставок оборонных и гуманитарных грузов.

Безопасность по другим направлениям

Напомним, ранее мы писали, что в Украине активно защищают прифронтовые дороги от вражеских дронов. Только за один месяц военные инженеры и дорожники построили более 86 километров специальных антидроновых экранов, которые спасают жизнь водителей и хранят технику.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Государственное агентство восстановления также заботится о безопасности на границах. В пяти областях началась закупка 135 мобильных укрытий, которые будут установлены непосредственно возле пунктов пропуска и на подъездных путях, чтобы водители могли переждать тревогу в безопасности.

Вот так выглядит уже почти реконструированный участок дороги с двумя полосами одного направления. Фото: Агентство восстановления