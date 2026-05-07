На яких авто можна складати іспити для отримання "прав"

Сервісні центри МВС у Волинській та Хмельницькій областях отримали нові транспортні засоби для складання практичних іспитів. Оновлення автопарку має зробити процедуру отримання водійського посвідчення більш доступною.

На Волині з’явився транспорт для категорії СЕ

У сервісному центрі МВС №0741 у селі Струмівка тепер доступний власний транспортний засіб категорії СЕ для складання практичного іспиту.

Раніше кандидати могли проходити іспит на цю категорію лише на транспорті автошкіл. Тепер з’явилася можливість використовувати автомобіль самого сервісного центру МВС.

Категорія СЕ дозволяє керувати вантажівками з причепом або напівпричепом і є однією з ключових для сфери логістики, вантажних та міжнародних перевезень.

У Старокостянтинові — нове авто з автоматичною коробкою

У сервісному центрі МВС №6844 у Старокостянтинів презентували новий легковий автомобіль категорії B з автоматичною коробкою передач.

Автомобіль придбали за підтримки місцевої влади в межах співпраці, спрямованої на покращення якості державних послуг.

Машина обладнана:

додатковими педалями для екзаменатора;

додатковими дзеркалами;

сучасною системою відеофіксації.

Як проходить практичний іспит

Практичний іспит передбачає перевірку навичок водіння в реальних дорожніх умовах. Кандидати мають:

виконати базові елементи керування;

продемонструвати маневрування;

показати правильні дії в дорожній ситуації.

У МВС зазначають, що наявність службових автомобілів допомагає уніфікувати процедуру складання іспитів та забезпечити однакові умови для всіх кандидатів. Проте шанси успішно скласти практичний іспит дуже низькі – з цією задачею справляється лише 20% кандидатів.

Як складають водійські іспити в Україні

Останніми роками сервісні центри МВС поступово оновлюють матеріально-технічну базу та розширюють перелік доступних послуг. Оновлення автопарку є частиною курсу на цифровізацію, прозорість процедур і підвищення якості підготовки майбутніх водіїв.

Скласти водійські іспити в Україні дуже складно – близько 80% кандидатів не справляються з цією задачею. Це стає підґрунтям для різноманітних корупційних та шахрайських схем.