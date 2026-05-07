На каких авто можно сдавать экзамены для получения "прав"

Сервисные центры МВД в Волынской и Хмельницкой областях получили новые транспортные средства для сдачи практических экзаменов. Обновление автопарка должно сделать процедуру получения водительского удостоверения более доступной.

На Волыни появился транспорт для категории СЕ

В сервисном центре МВД №0741 в селе Струмовка теперь доступно собственное транспортное средство категории СЕ для сдачи практического экзамена.

Ранее кандидаты могли проходить экзамен на эту категорию только на транспорте автошкол. Теперь появилась возможность использовать автомобиль самого сервисного центра МВД.

Категория СЕ позволяет управлять грузовиками с прицепом или полуприцепом и является одной из ключевых для сферы логистики, грузовых и международных перевозок.

В Староконстантинове - новое авто с автоматической коробкой

В сервисном центре МВД №6844 в Староконстантинове презентовали новый легковой автомобиль категории B с автоматической коробкой передач.

Автомобиль приобрели при поддержке местных властей в рамках сотрудничества, направленной на улучшение качества государственных услуг.

Машина оборудована:

дополнительными педалями для экзаменатора;

дополнительными зеркалами;

современной системой видеофиксации.

Как проходит практический экзамен

Практический экзамен предусматривает проверку навыков вождения в реальных дорожных условиях. Кандидаты должны:

выполнить базовые элементы управления;

продемонстрировать маневрирование;

показать правильные действия в дорожной ситуации.

В МВД отмечают, что наличие служебных автомобилей помогает унифицировать процедуру сдачи экзаменов и обеспечить одинаковые условия для всех кандидатов. Однако шансы успешно сдать практический экзамен очень низкие – с этой задачей справляется только 20% кандидатов.

Как сдают водительские экзамены в Украине

В последние годы сервисные центры МВД постепенно обновляют материально-техническую базу и расширяют перечень доступных услуг. Обновление автопарка является частью курса на цифровизацию, прозрачность процедур и повышение качества подготовки будущих водителей.

Сдать водительские экзамены в Украине очень сложно – около 80% кандидатов не справляются с этой задачей. Это становится основой для различных коррупционных и мошеннических схем.