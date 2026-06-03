Найпопулярніший Hyundai суттєве подешевшав

Відмова від стандартного повного приводу дозволила знизити роздрібну вартість кросовера одразу на 1500 доларів США порівняно з аналогічними повнопривідними комплектаціями, зазначає Motor1. Такий крок автоматично перетворює корейську модель на один із найдешевших та найпривабливіших гібридів у своєму ринковому сегменті.

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Поява нової базової версії Tucson Hybrid SE FWD знижує стартову ціну гібридної лінійки до 32 550 доларів США. Після цього планового здешевлення корейський кросовер виявився доступнішим за свого головного японського конкурента в особі Toyota RAV4, який також стандартно пропонується покупцям у передньопривідному гібридному виконанні. Водночас Tucson залишається лише трохи дорожчим за споріднений Kia Sportage Hybrid.

Технічні параметри

Під капотом базового автомобіля встановлено ефективну силову установку, що складається з 1,6-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом та допоміжного електромотора. Сумарна віддача системи досягає 231 к.с. та 367 Нм крутного моменту. Традиційно для цієї архітектури, у якості стандартної трансмісії виступає класична восьмиступенева автоматична коробка передач, що забезпечує плавне та прогнозоване керування.

Паралельно зі зниженням початкової ціни бренд подбав і про любителів ексклюзивного стилю, додавши до лінійки Tucson абсолютно нове спеціальне виконання під назвою Night, вартість якого починається від 44 175 доларів США. Ця комплектація створена на базі топової версії Tucson Limited і виділяється особливим темним оформленням екстер'єру.

До списку візуальних відмінностей увійшли оригінальні 19-дюймові чорні легкосплавні диски зі сріблястими фірмовими логотипами Hyundai, глянцево-чорне оздоблення переднього та заднього бамперів, чорні корпуси бічних дзеркал, а також чорне декоративне обрамлення віконної лінії. Салон такої машини пропонує максимальний рівень комфорту, включаючи преміальну аудіосистему Bose, проекційний дисплей на лобове скло та кермо з функцією підігріву.

Порівняння цін у сегменті гібридних кросоверів

Прагнення компанії запропонувати клієнтам економічний та відносно дешевий автомобіль повністю виправдало себе: саме завдяки цій стратегії травень став для автовиробника одним із найкращих місяців за всю історію присутності бренду в США.

Поточна ситуація з цінами у класі компактних гібридних SUV в США виглядає наступним чином: