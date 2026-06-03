Самый популярный Hyundai существенное подешевел

Отказ от стандартного полного привода позволил снизить розничную стоимость кроссовера сразу на 1500 долларов США по сравнению с аналогичными полноприводными комплектациями, отмечает Motor1. Такой шаг автоматически превращает корейскую модель на один из самых дешевых и самых привлекательных гибридов в своем рыночном сегменте.

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Появление новой базовой версии Tucson Hybrid SE FWD снижает стартовую цену гибридной линейки до 32 550 долларов США. После этого планового удешевления корейский кроссовер оказался доступнее своего главного японского конкурента в лице Toyota RAV4, который также стандартно предлагается покупателям в переднеприводном гибридном исполнении. В то же время Tucson остается лишь немного дороже родственного Kia Sportage Hybrid.

Технические параметры

Под капотом базового автомобиля установлено эффективную силовую установку, состоящую из 1,6-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и вспомогательного электромотора. Суммарная отдача системы достигает 231 л.с. и 367 Нм крутящего момента. Традиционно для этой архитектуры, в качестве стандартной трансмиссии выступает классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, обеспечивающая плавное и прогнозируемое управление.

Параллельно со снижением начальной цены бренд позаботился и о любителях эксклюзивного стиля, добавив к линейке Tucson совершенно новое специальное исполнение под названием Night, стоимость которого начинается от 44 175 долларов США. Эта комплектация создана на базе топовой версии Tucson Limited и выделяется особым темным оформлением экстерьера.

В список визуальных отличий вошли оригинальные 19-дюймовые черные легкосплавные диски с серебристыми фирменными логотипами Hyundai, глянцево-черная отделка переднего и заднего бамперов, черные корпуса боковых зеркал, а также черное декоративное обрамление оконной линии. Салон такой машины предлагает максимальный уровень комфорта, включая премиальную аудиосистему Bose, проекционный дисплей на лобовое стекло и руль с функцией подогрева.

Сравнение цен в сегменте гибридных кроссоверов

Стремление компании предложить клиентам экономичный и относительно дешевый автомобиль полностью оправдало себя: именно благодаря этой стратегии май стал для автопроизводителя одним из лучших месяцев за всю историю присутствия бренда в США.

Текущая ситуация с ценами в классе компактных гибридных SUV в США выглядит следующим образом: