Не легковики: що сьогодні виробляє український автопром

За даними Інституту досліджень авторинку, у липні 2026 року вперше зареєстрували 2662 нові транспортні засоби, виготовлені або переобладнані в Україні. Це на 10% більше, ніж у червні, та на 0,8% більше, ніж рік тому. Водночас категорія забезпечила 16,45% усіх нових реєстрацій місяця.

Made in Ukraine не завжди означає повний цикл виробництва

Цю статистику важливо правильно читати. До категорії потрапляє не лише техніка, повністю виготовлена в Україні. Тут можуть бути автомобілі, складені з машинокомплектів, автобусні кузови на імпортному шасі, фургони зі спеціальними надбудовами та транспорт, який суттєво переобладнали вже на українському підприємстві.

Авто24 детально розбирав структуру українського автопрому за перше півріччя 2026 року. Тоді з 14 375 транспортних засобів українського виготовлення або переобладнання 11 767 припали саме на причепи.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Липнева статистика лише закріпила цю картину.

Вісім із десяти українських транспортних засобів - причепи

Із 2662 липневих реєстрацій 2220 припали на причепи. Це 83,4% усієї категорії.

Для порівняння: вантажних автомобілів було 210, легкових 152, автобусів 54, а напівпричепів лише 26.

Фактично сьогодні наймасовішим продуктом українського автопрому є транспортний засіб без власного двигуна.

І це не випадковий місячний сплеск. У другому кварталі Авто24 писав, що українські виробники фактично витіснили імпорт на ринку легкових причепів. Тоді чотири з п'яти зареєстрованих причепів були новими та виготовленими в Україні.

У липні частка місцевої продукції серед усіх нових причепів взагалі досягла 98,93%.

Автобуси теж переважно українські

Другий сегмент, де місцеві виробники займають сильні позиції, - автобуси.

У липні 71,05% усіх нових автобусів були віднесені до категорії виготовлених або переобладнаних в Україні.

Лідером став ZAZ A08 I-VAN із 18 реєстраціями. Далі йшли BAZ A081 з 11 машинами, Ataman D093S2 із сімома, A221 із шістьма та Ataman D093S4 із п'ятьма.

Проте й тут поняття українського виробництва не завжди означає локальні двигун, коробку передач і шасі. Українські підприємства часто створюють кузов, каркас, салон, електрику та виконують фінальне складання на імпортній агрегатній базі.

За підсумками першого півріччя Авто24 вже відзначав, що українські автобуси займали понад 70% нового ринку.

У вантажівках частка значно нижча

Серед нових вантажних автомобілів у липні українське виготовлення або переобладнання забезпечило 16,48% реєстрацій.

Усього таких машин було 210.

Тут локальна складова часто полягає не в самому шасі. Українські компанії купують готові Ford, Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Scania або інші базові машини та встановлюють на них фургони, цистерни, гідравлічне обладнання, комунальні кузови, рефрижератори чи спеціальні надбудови.

Тому економічна цінність такого виробництва може бути значною навіть тоді, коли двигун, коробка передач і шасі приїхали з-за кордону.

У напівпричепах є сильні локальні виробники

У липні зареєстрували лише 26 нових напівпричепів українського виготовлення або переобладнання, що відповідало 19,12% нового сегмента.

Найкращий результат показав Everlast з 11 машинами. Zmiiv отримав чотири реєстрації, TAD Agro - три.

За невеликими абсолютними цифрами приховуються окремі доволі сильні промислові ніші. Авто24 писав, що у 2025 році лише три українські підприємства виготовили 415 тралів для перевезення великогабаритних вантажів.

У першому півріччі 2026 року українські компанії також практично повністю контролювали окремі сегменти спеціальних напівпричепів, зокрема цистерни для небезпечних вантажів та саморозвантажувальні контейнеровози.

А що з легковиками

Саме тут картина найскромніша. У липні зареєстрували лише 152 легкові автомобілі, які потрапили до категорії виготовлених або переобладнаних в Україні. Це 2,77% усього ринку нових легковиків.

Більше половини цього обсягу забезпечила одна модель - Skoda Karoq з 80 реєстраціями.

Далі йдуть GAS FN06P з 10 машинами, Autobereg із сімома, Toyota RAV4 із шістьма та Renault Duster у поліцейському виконанні з п'ятьма.

Найближчим до класичного серійного легкового виробництва в Україні залишається завод "Єврокар" на Закарпатті. Але загальний масштаб цього сегмента поки дуже далекий від довоєнних показників.

У першому півріччі 2026 року з 32 227 нових легковиків лише 947 належали до української категорії, а 571 із них був Skoda Karoq.

Причепи фактично визначають усю статистику

Це головний нюанс, який губиться за загальною цифрою Made in Ukraine.

2662 транспортні засоби за місяць можуть звучати як доволі солідний результат автопрому. Але якщо прибрати причепи, залишиться лише 442 одиниці техніки всіх інших категорій разом.

Тобто будь-яке зростання або падіння виробництва причепів зараз дуже сильно впливає на загальну статистику українського автопрому.

Це було помітно й у першому півріччі: із загального річного приросту на 719 транспортних засобів 589 забезпечили саме причепи.

Український автопром існує, але виглядає зовсім не так, як раніше

Якщо оцінювати автопром лише за кількістю легковиків на конвеєрі, картина буде песимістичною. Частка української категорії серед нових легкових машин у липні становила менш як 3%.

Але в інших сегментах ситуація зовсім інша. Українські виробники практично контролюють ринок причепів, займають понад 70% сегмента автобусів, мають помітну присутність у спеціальних вантажівках і виробляють конкурентну причіпну техніку.

Тому сучасний Made in Ukraine - це вже не стільки масове складання легкових автомобілів, скільки спеціалізоване машинобудування. Причепи, автобусні кузови, надбудови, цистерни та переобладнання сьогодні створюють значно більшу частину української автомобільної промисловості, ніж звичний легковий конвеєр.