Не легковушки: что сегодня производит украинский автопром

По данным Института исследований авторынка, в июле 2026 года впервые зарегистрировали 2662 новых транспортных средств, изготовленных или переоборудованных в Украине. Это на 10% больше, чем в июне и на 0,8% больше, чем год назад. В то же время, категория обеспечила 16,45% всех новых регистраций месяца.

Made in Ukraine не всегда означает полный цикл производства

Эту статистику важно правильно читать. В категорию попадает не только техника, полностью изготовленная в Украине. Здесь могут быть автомобили из машинокомплектов, автобусные кузова на импортном шасси, фургоны со специальными надстройками и транспорт, который существенно переоборудовали уже на украинском предприятии.

Авто24 подробно разбирал структуру украинского автопрома за первое полугодие 2026 года. Тогда из 14 375 транспортных средств украинского изготовления или переоборудования 11 767 пришлись именно на прицепы.

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Июльная статистика только закрепила эту картину.

Восемь из десяти украинских транспортных средств – прицепы

Из 2662 июльских регистраций 2220 пришлись на прицепы. Это 83,4% от всей категории.

Для сравнения: грузовых автомобилей было 210, легковых 152, автобусов 54, а полуприцепов всего 26.

Фактически, сегодня самым массовым продуктом украинского автопрома является транспортное средство без собственного двигателя.

И это не случайный лунный всплеск. Во втором квартале Авто24 писал, что украинские производители фактически вытеснили импорт на рынке легковых прицепов. Тогда четыре из пяти зарегистрированных прицепов были новыми и изготовлены в Украине.

В июле доля местной продукции из всех новых прицепов вообще достигла 98,93%.

Автобусы тоже преимущественно украинские

Второй сегмент, где местные производители занимают сильные позиции – автобусы.

В июле 71,05% всех новых автобусов были отнесены в категорию изготовленных или переоборудованных в Украине.

Лидером стал ZAZ A08 I-VAN с 18 регистрациями. Далее следовали BAZ A081 с 11 машинами, Ataman D093S2 с семью, A221 с шестью и Ataman D093S4 с пятью.

Однако и здесь понятие украинского производства не всегда означает локальный двигатель, коробку передач и шасси. Украинские предприятия часто создают кузов, каркас, салон, электричество и выполняют финальную сборку на импортной агрегатной базе.

По итогам первого полугодия Авто24 уже отмечал, что украинские автобусы занимали более 70% нового рынка.

В грузовиках доля значительно ниже

Среди новых грузовиков в июле украинское изготовление или переоборудование обеспечило 16,48% регистраций.

Всего таких машин было 210.

Здесь локальная составляющая часто заключается не в самом шасси. Украинские компании покупают готовые Ford, Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Scania или другие базовые машины и устанавливают фургоны, цистерны, гидравлическое оборудование, коммунальные кузова, рефрижераторы или специальные надстройки.

Поэтому экономическая ценность такого производства может быть значительна даже тогда, когда двигатель, коробка передач и шасси приехали из-за границы.

В полуприцепах есть сильные локальные производители.

В июле зарегистрировали всего 26 новых полуприцепов украинского изготовления или переоборудования, что соответствовало 19,12% нового сегмента.

Лучший результат показал Everlast с 11 машинами. Zmiiv получил четыре регистрации, TAD Agro – три.

За небольшими абсолютными цифрами скрываются отдельные довольно сильные промышленные ниши. Авто24 писал, что в 2025 году только три украинских предприятия изготовили 415 тралов для перевозки крупногабаритных грузов.

В первом полугодии 2026 года украинские компании практически полностью контролировали отдельные сегменты специальных полуприцепов, в частности цистерны для опасных грузов и саморазгрузочные контейнеровозы.

А что с легковушками

Именно здесь картина самая скромная. В июле зарегистрировали только 152 легковых автомобиля, попавших в категорию изготовленных или переоборудованных в Украине. Это 2,77% всего рынка новых легковушек.

Более половины этого объема обеспечила одна модель – Skoda Karoq с 80 регистрациями.

Далее следуют GAS FN06P с 10 машинами, Autobereg с семью, Toyota RAV4 с шестью и Renault Duster в полицейском исполнении с пятью.

Ближайшим к классическому серийному легковому производству в Украине остается завод "Еврокар" на Закарпатье. Но общий масштаб этого сегмента пока очень далек от довоенных показателей.

В первом полугодии 2026 года из 32 227 новых легковых автомобилей только 947 принадлежали к украинской категории, а 571 из них был Skoda Karoq.

Прицепы фактически определяют всю статистику

Это главный нюанс, который теряется по общей цифре Made in Ukraine.

2662 транспортных средств за месяц могут звучать как достаточно солидный результат автопрома. Но если убрать прицепы, останется всего 442 единицы техники всех остальных категорий вместе.

То есть, любой рост или падение производства прицепов сейчас очень сильно влияет на общую статистику украинского автопрома.

Это было заметно и в первом полугодии: из общего годового прироста на 719 транспортных средств 589 обеспечили именно прицепы.

Украинский автопром существует, но выглядит совсем не так, как раньше

Если оценивать автопром только по количеству легковых автомобилей на конвейере, картина будет пессимистичной. Доля украинской категории среди новых легковых машин в июле составила менее 3%.

Но в других сегментах ситуация совсем другая. Украинские производители практически контролируют рынок прицепов, занимают более 70% сегмента автобусов, имеют заметное присутствие в специальных грузовиках и производят конкурентную прицепную технику.

Поэтому современный Made in Ukraine – это уже не столько массовая сборка легковых автомобилей, сколько специализированное машиностроение. Прицепы, автобусные кузова, надстройки, цистерны и переоборудование сегодня создают значительно большую часть украинской автомобильной промышленности, чем привычный легковой конвейер.