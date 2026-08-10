Новий електричний Smart #2 розсекретили до офіційної прем'єри: розкрито дизайн та характеристики

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Smart #2
Нова модель розроблена в межах спільного підприємства Mercedes-Benz та Geely і випускатиметься виключно в електричному виконанні. Дизайн серійної версії максимально наближений до концепту, представленого у квітні 2026 року, але адаптований для доріг загального користування за рахунок звичайних дверних ручок, зменшених коліс, оновленої світлодіодної графіки та бамперів, пише Carscoops. Габарити міського електрокара залежать від комплектації:
- Довжина: від 2751 до 2764 мм (на 56-69 мм довше за попередника);
- Колісна база: 1875 мм;
- Радіус повороту: 6,95 метра (на рівні EQ Fortwo).
Платформа, силова установка та запас ходу
В основу Smart #2 лягла спеціальна компактна електрична архітектура ECA (Electric Compact Architecture) від Geely з незалежною підвіскою.
На задній осі встановлено електродвигун потужністю 60 кВт (81 к.с.), який забезпечує максимальну швидкість у 140 км/год. Споряджена маса китайської версії становить 1130 кілограмів.
Виробництво новинки організують у Китаї, звідки Smart #2 поставлятиметься на глобальні ринки, включаючи Європу. Електромобіль отримав літій-залізо-фосфатний акумулятор із блоками від CATL, які збирає Geely. Модель матиме наступні показники:
- Запас ходу на рівні 300 км за європейським циклом WLTP або 400 км за китайським циклом CLTC, що майже вдвічі перевищує показники старого EQ Fortwo;
- Швидку зарядку – поповнення батареї від 10 до 80 відсотків займатиме менше 20 хвилин;
- Підтримку технології V2L (Vehicle-to-Load) для живлення зовнішніх пристроїв.