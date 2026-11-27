Як повідомляє видання Motor1, інформація про зміну стратегії з'явилася у свіжій базі даних Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT). Згідно з документами, великий позашляховик E7X відтепер пропонуватиметься у версії EREV, тобто як електромобіль із подовжувачем запасу ходу.

Під капотом новинки встановили чотирициліндровий 1,5-літровий турбований двигун, який видає 141 кінську силу. Проте він взагалі не має механічного зв'язку з колесами, а працює виключно як бортова електростанція для підзарядки тягової батареї на ходу.

За обертання коліс відповідає виключно електромотор із номінальною віддачею 221 к.с. та піковою потужністю до 327 кінських сил. Це означає, що водій отримує всі переваги електрокара у вигляді миттєвого прискорення та тиші в салоні, але може заправляти машину звичайним бензином на будь-якій АЗС.

Варто зазначити, що гібридна версія виявилася значно слабшою за суто електричного побратима. Для порівняння, базова електрична модифікація E7X має задній привід на 402 сили, а топова двомоторна версія видає вражаючі 670 конячок і вистрілює до сотні всього за 3,9 секунди.

Габарити та батарея

Документація MIIT підтверджує наявність літій-іонної батареї від спільного підприємства SAIC та CATL, хоча її точна ємність поки тримається в секреті. Автомобіль також підтримує зарядку від розетки, тому власники зможуть їздити містом суто на електриці, не запускаючи бензиновий генератор.

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Поява ДВЗ майже не вплинула на габарити цього гіганта. Кросовер має довжину понад п'ять метрів та колісну базу понад три метри, а його вага, залежно від комплектації, сягає майже 2,6 тонни.

Китайський ексклюзив

Нагадаємо, як ми вже писали раніше, марка AUDI була створена у 2024 році спеціально для китайського ринку в рамках партнерства німецької Audi та місцевого концерну SAIC.

Цей суббренд свідомо відмовився від фірмових чотирьох кілець на користь великого буквеного логотипа, щоб запропонувати місцевим водіям абсолютно інший дизайн. Нещодавно компанія навіть відкрила масштабний центр розробок у Шанхаї, де близько 300 інженерів працюють над новими моделями.

"Китай є ключовим ринком для нашої компанії та одним із найдинамічніших інноваційних центрів в автоіндустрії", – зазначав раніше голова правління Audi Гернот Долльнер.

Первістком лінійки став стильний AUDI E5 Sportback, а повністю електричний кросовер E7X дебютував у травні 2026 року, позиціонуючись як флагман нової епохи без ДВЗ.

Тепер же бензиновий мотор тріумфально повертається під капот бренду, який створювався виключно заради повної відмови від викопного пального. Точні ціни та дата старту продажів гібридного E7X поки не розголошуються.