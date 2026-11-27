Как сообщает издание Motor1, информация об изменении стратегии появилась в свежей базе данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT). Согласно документам, большой внедорожник E7X теперь будет предлагаться в версии EREV, то есть как электромобиль с удлинителем запаса хода.

Под капотом новинки установили четырехцилиндровый 1,5-литровый турбированный двигатель, выдающий 141 лошадиную силу. Тем не менее, он вообще не имеет механической связи с колесами, а работает исключительно как бортовая электростанция для подзарядки тяговой батареи на ходу.

За вращение колес отвечает исключительно электромотор с номинальной отдачей 221 л. и пиковой мощностью до 327 лошадиных сил. Это означает, что водитель получает все преимущества электрокара в виде мгновенного ускорения и тишины в салоне, но может заправлять машину обычным бензином на любой АЗС.

Стоит отметить, что гибридная версия оказалась значительно слабее чисто электрического собрата. Для сравнения, базовая электрическая модификация E7X имеет задний привод на 402 силы, а топовая двухмоторная версия выдает поразительные 670 лошадок и выстреливает до сотни всего за 3,9 секунды.

Габариты и батарея

Документация MIIT подтверждает наличие литиево-ионной батареи от совместного предприятия SAIC и CATL, хотя ее точная емкость пока держится в секрете. Автомобиль также поддерживает зарядку от розетки, поэтому владельцы смогут ездить по городу чисто на электричестве, не запуская бензиновый генератор.

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Появление ДВС почти не повлияло на габариты этого гиганта. Кроссовер имеет длину более пяти метров и колесную базу свыше трех метров, а его вес, в зависимости от комплектации, составляет почти 2,6 тонны.

Китайский эксклюзив

Напомним, как мы уже писали ранее, марка AUDI была создана в 2024 году специально для китайского рынка в рамках партнерства немецкого Audi и местного концерна SAIC.

Этот суббренд сознательно отказался от четырех фирменных колец в пользу большого буквенного логотипа, чтобы предложить местным водителям совершенно другой дизайн. Недавно компания открыла масштабный центр разработок в Шанхае, где около 300 инженеров работают над новыми моделями.

"Китай является ключевым рынком для нашей компании и одним из самых динамичных инновационных центров в автоиндустрии",– отмечал ранее глава правления Audi Гернот Долльнер.

Первенец линейки стал стильный AUDI E5 Sportback, а полностью электрический кроссовер E7X дебютировал в мае 2026 года, позиционируясь как флагман новой эпохи без ДВС.

Теперь же бензиновый мотор триумфально возвращается под капот бренда, создававшегося исключительно ради полного отказа от ископаемого горючего. Точные цены и дата старта продаж гибридного E7X пока не разглашаются.