Новий Lotus Esprit отримає новітній V8 на 700 сил, характеристики якого вражають

Як повідомляє Motor1, розробкою силової установки під індексом W40 займалися інженери Horse Powertrain. Вони застосували конфігурацію з турбінами в розвалі блоку циліндрів, що дозволило зробити агрегат максимально компактним та знизити його вагу до 200 кілограмів.

Сам по собі бензиновий мотор генерує 671 кінську силу та 800 Нм крутного моменту. Проте розробники одразу проєктували його як основу для гібридних систем, тому в парі з електромоторами загальна віддача легко перевалить за позначку в 1000 сил.

Блискавична коробка передач

Разом із двигуном дебютувала й абсолютно нова восьмиступенева роботизована коробка передач із двома "мокрими" зчепленнями. Вона здатна витримувати до 1050 Нм тяги, а зміна передач відбувається менш ніж за 20 мілісекунд.

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"Час попередньої активації зчеплення становить менше ніж 50 мілісекунд", – зазначають представники Horse Powertrain. На практиці це означає майже миттєву реакцію на натискання педалі газу без жодних дратівливих затримок.

Легкість як філософія Lotus

Lotus планує встановити цей V8 на модель Type 135, яка має стати ідеологічним спадкоємцем легендарного Esprit. Офіційна прем'єра суперкара запланована на 2028 рік. Щоб зберегти фірмову керованість, компанія відмовилася від важких батарей на користь класичного гібрида.

Крім того, використання технологій з Формули-1 дозволило зменшити вагу 150-кіловатного електромотора зі стандартних 90 до скромних 20 кілограмів. Очікується, що електрична частина відповідатиме за обертання передніх коліс, тоді як бензиновий V8 передаватиме всю міць на задню вісь. Загальна маса автомобіля при цьому не повинна перевищувати 1500 кілограмів.

Перспективи нового V8

Створення абсолютно нового V8 у сучасних реаліях жорстких екологічних норм – явище вкрай рідкісне. Саме тому Horse Powertrain називає W40 двигуном, який від самого початку створювався для електрифікації, а не просто адаптувався під неї.

Цілком імовірно, що цей агрегат з'явиться не лише на британських суперкарах. Враховуючи, що Geely володіє брендами Volvo, Polestar та Zeekr, потужний V8 може знайти застосування на великих позашляховиках чи пікапах концерну, щоб виправдати чималі інвестиції в розробку.