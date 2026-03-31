Новий Mercedes-Benz GLE отримав штучний інтелект і оновлені мотори

Компанія Mercedes-Benz презентувала оновлений кросовер GLE, який отримав глибоку модернізацію — від силових агрегатів до цифрової архітектури. Деталі новинки розкрили в офіційному пресрелізі виробника.

Став «розумнішим»: нова операційна система та MBUX

Головна зміна — поява нової операційної системи MB.OS. Вона фактично перетворює автомобіль на комп’ютер із постійними оновленнями «по повітрю».

Система об’єднує всі функції авто — від мультимедіа до допоміжних систем — і використовує штучний інтелект для адаптації до стилю водіння.

У салоні встановлено новий MBUX Superscreen — суцільну панель із трьох дисплеїв. Також з’явився голосовий асистент нового покоління, здатний вести складні діалоги.

Нові двигуни та електрифікація

Лінійку моторів суттєво переглянули. Усі двигуни отримали електрифікацію завдяки 48-вольтовій системі з інтегрованим стартер-генератором.

Серед ключових варіантів:

бензиновий V8 у версії GLE 580 став потужнішим і ефективнішим;

рядна «шістка» у GLE 450 отримала більше крутного моменту;

плагін-гібрид GLE 450e здатен проїхати до 106 км на електротязі;

дизельні версії отримали оновлені системи очищення вихлопу.

Підвіска та комфорт: акцент на плавність

Оновлений GLE отримав модернізовані системи підвіски, включно з AIRMATIC та E-ACTIVE BODY CONTROL.

Система аналізує дорожні умови до 1000 разів на секунду та підлаштовує роботу кожного колеса окремо. Крім того, з’явилась функція «хмарного» керування демпферами, яка використовує дані від інших автомобілів.

Це дозволяє заздалегідь готувати підвіску до нерівностей дороги.

Асистенти водія та безпека

GLE отримав нове покоління систем допомоги водію. Для цього використовується набір із камер, радарів і датчиків, які працюють разом із центральним процесором.

Серед можливостей:

адаптивний круїз-контроль;

автоматичне паркування з підвищеною швидкістю;

функція руху заднім ходом по попередній траєкторії;

система «прозорого капота» для бездоріжжя.

Дизайн та світлотехніка

Зовнішність GLE оновили обережно. З’явилась нова решітка радіатора з підсвіткою, змінені фари та задні ліхтарі з фірмовими елементами.

Опційно доступна система DIGITAL LIGHT нового покоління з micro-LED. Вона дає більше світла, точніше формує пучок і споживає менше енергії.

Інтер’єр та оснащення

Салон отримав нові матеріали оздоблення, оновлену ергономіку та більше можливостей персоналізації.

Серед ключових змін:

панорамний дах став стандартом;

з’явився пасажирський дисплей;

доступні сервіси потокового відео та відеоконференцій;

система очищення повітря працює постійно.

Багажник зберіг практичність: від 630 до понад 2000 літрів.

Висновок

Оновлений Mercedes-Benz GLE — це не просто рестайлінг, а комплексна технічна модернізація.

Основний акцент зроблено на цифровізації, електрифікації та комфорті, що відповідає сучасним тенденціям у сегменті преміальних кросоверів.