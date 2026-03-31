Новый Mercedes-Benz GLE получил искусственный интеллект и обновленные моторы

Компания Mercedes-Benz презентовала обновленный кроссовер GLE, который получил глубокую модернизацию - от силовых агрегатов до цифровой архитектуры. Детали новинки раскрыли в официальном пресс-релизе производителя.

Стал "умнее": новая операционная система и MBUX

Главное изменение - появление новой операционной системы MB.OS. Она фактически превращает автомобиль в компьютер с постоянными обновлениями "по воздуху".

Система объединяет все функции авто - от мультимедиа до вспомогательных систем - и использует искусственный интеллект для адаптации к стилю вождения.

В салоне установлен новый MBUX Superscreen - сплошная панель из трех дисплеев. Также появился голосовой ассистент нового поколения, способный вести сложные диалоги.

Новые двигатели и электрификация

Линейку моторов существенно пересмотрели. Все двигатели получили электрификацию благодаря 48-вольтовой системе с интегрированным стартер-генератором.

Среди ключевых вариантов:

бензиновый V8 в версии GLE 580 стал мощнее и эффективнее;

рядная "шестерка" в GLE 450 получила больше крутящего момента;

плагин-гибрид GLE 450e способен проехать до 106 км на электротяге;

дизельные версии получили обновленные системы очистки выхлопа.

Подвеска и комфорт: акцент на плавность

Обновленный GLE получил модернизированные системы подвески, включая AIRMATIC и E-ACTIVE BODY CONTROL.

Система анализирует дорожные условия до 1000 раз в секунду и подстраивает работу каждого колеса отдельно. Кроме того, появилась функция "облачного" управления демпферами, которая использует данные от других автомобилей.

Это позволяет заранее готовить подвеску к неровностям дороги.

Ассистенты водителя и безопасность

GLE получил новое поколение систем помощи водителю. Для этого используется набор из камер, радаров и датчиков, которые работают вместе с центральным процессором.

Среди возможностей:

адаптивный круиз-контроль;

автоматическая парковка с повышенной скоростью;

функция движения задним ходом по предварительной траектории;

система "прозрачного капота" для бездорожья.

Дизайн и светотехника

Внешность GLE обновили осторожно. Появилась новая решетка радиатора с подсветкой, изменены фары и задние фонари с фирменными элементами.

Опционально доступна система DIGITAL LIGHT нового поколения с micro-LED. Она дает больше света, точнее формирует пучок и потребляет меньше энергии.

Интерьер и оснащение

Салон получил новые материалы отделки, обновленную эргономику и больше возможностей персонализации.

Среди ключевых изменений:

панорамная крыша стала стандартом;

появился пассажирский дисплей;

доступны сервисы потокового видео и видеоконференций;

система очистки воздуха работает постоянно.

Багажник сохранил практичность: от 630 до более 2000 литров.

Вывод

Обновленный Mercedes-Benz GLE - это не просто рестайлинг, а комплексная техническая модернизация.

Основной акцент сделан на цифровизации, электрификации и комфорте, что соответствует современным тенденциям в сегменте премиальных кроссоверов.