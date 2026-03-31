Новый Mercedes-Benz GLE получил искусственный интеллект и обновленные моторы

Mercedes-Benz GLE 2026
Компания Mercedes-Benz презентовала обновленный кроссовер GLE, который получил глубокую модернизацию - от силовых агрегатов до цифровой архитектуры. Детали новинки раскрыли в официальном пресс-релизе производителя.
Стал "умнее": новая операционная система и MBUX
Главное изменение - появление новой операционной системы MB.OS. Она фактически превращает автомобиль в компьютер с постоянными обновлениями "по воздуху".
Система объединяет все функции авто - от мультимедиа до вспомогательных систем - и использует искусственный интеллект для адаптации к стилю вождения.
В салоне установлен новый MBUX Superscreen - сплошная панель из трех дисплеев. Также появился голосовой ассистент нового поколения, способный вести сложные диалоги.
Новые двигатели и электрификация
Линейку моторов существенно пересмотрели. Все двигатели получили электрификацию благодаря 48-вольтовой системе с интегрированным стартер-генератором.
Среди ключевых вариантов:
- бензиновый V8 в версии GLE 580 стал мощнее и эффективнее;
- рядная "шестерка" в GLE 450 получила больше крутящего момента;
- плагин-гибрид GLE 450e способен проехать до 106 км на электротяге;
- дизельные версии получили обновленные системы очистки выхлопа.
Подвеска и комфорт: акцент на плавность
Обновленный GLE получил модернизированные системы подвески, включая AIRMATIC и E-ACTIVE BODY CONTROL.
Система анализирует дорожные условия до 1000 раз в секунду и подстраивает работу каждого колеса отдельно. Кроме того, появилась функция "облачного" управления демпферами, которая использует данные от других автомобилей.
Это позволяет заранее готовить подвеску к неровностям дороги.
Ассистенты водителя и безопасность
GLE получил новое поколение систем помощи водителю. Для этого используется набор из камер, радаров и датчиков, которые работают вместе с центральным процессором.
Среди возможностей:
- адаптивный круиз-контроль;
- автоматическая парковка с повышенной скоростью;
- функция движения задним ходом по предварительной траектории;
- система "прозрачного капота" для бездорожья.
Дизайн и светотехника
Внешность GLE обновили осторожно. Появилась новая решетка радиатора с подсветкой, изменены фары и задние фонари с фирменными элементами.
Опционально доступна система DIGITAL LIGHT нового поколения с micro-LED. Она дает больше света, точнее формирует пучок и потребляет меньше энергии.
Интерьер и оснащение
Салон получил новые материалы отделки, обновленную эргономику и больше возможностей персонализации.
Среди ключевых изменений:
- панорамная крыша стала стандартом;
- появился пассажирский дисплей;
- доступны сервисы потокового видео и видеоконференций;
- система очистки воздуха работает постоянно.
Багажник сохранил практичность: от 630 до более 2000 литров.
Вывод
Обновленный Mercedes-Benz GLE - это не просто рестайлинг, а комплексная техническая модернизация.
Основной акцент сделан на цифровизации, электрификации и комфорте, что соответствует современным тенденциям в сегменте премиальных кроссоверов.