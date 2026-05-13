Новий Mercedes-Benz S-Class виїхав на дороги у Гамбурзі

За словами німецького автовиробника, оновлений Mercedes-Benz S-Class втілює філософію “майстерності та новаторства”. Екстер'єр флагмана зазнав точкових змін, що підкреслюють його статусність, тоді як інтер'єр зосереджений на створенні особливої атмосфери затишку.

Виробник називає це відчуттям “ласкаво просимо додому”, пропонуючи пасажирам новий рівень шумоізоляції та матеріалів обробки найвищої якості. Салон отримав оновлену систему мультимедіа MBUX наступного покоління з покращеним штучним інтелектом. Тепер автомобіль ще краще адаптується до звичок водія, керуючи налаштуваннями клімату, освітлення та навігації за допомогою персоналізованих алгоритмів.

Технологічні інновації та безпека

Технічна частина оновленого флагмана пройшла шлях еволюційного вдосконалення без радикальних компромісів. Особлива увага була приділена шасі та системам підвіски, які забезпечують максимальну плавність ходу. Інженери модернізували систему активного підрулювання задніх коліс, що робить габаритний седан маневровим у міських умовах на рівні компактних моделей.

Для оновленого S-Class розширено лінійку силових агрегатів, включаючи високоефективні гібридні версії, що дозволяють долати значні відстані виключно на електротязі. Безпека традиційно залишається пріоритетом: автомобіль оснащений комплексом систем автономного водіння третього рівня, який здатен брати на себе керування на певних ділянках автомагістралей.

Ринкові перспективи

Mercedes-Benz S-Class залишається не лише символом статусу, а й головним технологічним донором для молодших моделей марки. Німецький бренд продовжує утримувати лідерство у люкс-сегменті, попри зростаючу конкуренцію з боку електричних флагманів інших брендів. Нагадаємо, що компанія також нещодавно презентувала новий GLS-Class та повідомила, що оновлений Mercedes-Maybach пропонуватиметься з двигунами V12.