"S-Class серед кросоверів" – Mercedes-Benz представив новий GLS

Інженери Mercedes-Benz зробили ставку на поєднання розкоші, інтелектуальних систем і максимально можливого комфорту як для водія, так і для пасажирів.

Нові двигуни та покращений комфорт руху

Оновлена лінійка двигунів зробила Mercedes-Benz GLS більш динамічним і водночас комфортнішим у щоденній експлуатації. Автовиробник приділив особливу увагу зниженню шумів і вібрацій, що традиційно є сильним боком моделі.

Флагманська версія GLS 580 4MATIC із V8 тепер розвиває 395 кВт (537 к.с.) і 750 Нм, а силовий агрегат швидше реагує на натискання педалі газу та працює плавніше. Водночас GLS 450 4MATIC отримав приріст крутного моменту до 560 Нм, що також покращило відгук двигуна в реальних умовах руху.

Дизельні версії вперше оснащені каталізатором з електричним підігрівом, що допомагає швидше досягати оптимальної температури роботи та підвищує ефективність. Усі двигуни також доповнені 48-вольтовою системою з інтегрованим стартер-генератором, що забезпечує функції бусту, рекуперації та руху накатом.

Інтелектуальна підвіска

Однією з ключових особливостей моделі стала підвіска E-ACTIVE BODY CONTROL, яка аналізує дорожню ситуацію до 1000 разів на секунду та адаптує параметри в реальному часі. Її Доповнює оновлена система AIRMATIC із хмарним керуванням демпферами. Вона заздалегідь підлаштовує жорсткість підвіски перед нерівностями. У результаті GLS буквально “пливе” дорогою, особливо це відчувається для пасажирів другого та третього ряду.

MB.OS і нове покоління систем допомоги водієві

Новий Mercedes-Benz GLS оснащений операційною системою MB.OS, яка працює як центральний “суперкомп’ютер” автомобіля. Вона обробляє дані з 10 камер, 5 радарів та 12 ультразвукових сенсорів.

Це дозволяє реалізувати нове покоління систем допомоги водієві MB.DRIVE, включаючи адаптивний круїз-контроль, асистенти руху та автоматичне паркування. Оновлення програмного забезпечення відбуваються “по повітрю”, що дозволяє підтримувати актуальність функцій роками.

MBUX Superscreen і цифровий інтер’єр

У салоні з’явилася нова панель MBUX Superscreen – єдина скляна поверхня з трьома екранами по 12,3 дюйма. Система підтримує стримінг відео (YouTube, Disney+), ігри та додатки та персоналізацію інтерфейсу.

Окремий дисплей для переднього пасажира дозволяє переглядати контент навіть під час руху завдяки інтеграції з системою контролю уваги водія. Також з’явився новий MBUX Virtual Assistant із підтримкою штучного інтелекту та можливістю ведення складних діалогів.

Максимальний комфорт для пасажирів

Mercedes-Benz GLS залишається повноцінним семимісним автомобілем із трьома електрорегульованими рядами сидінь. Другий і третій ряд отримали ще більше можливостей завдяки пакету Rear Comfort Package Plus, що включає:

сидіння з масажем;

окремі зони клімату;

екрани діагоналлю 11,6 дюйма;

знімні пульти управління

Ба більше, пасажири третього ряду можуть розраховувати на підігрів сидінь і власні USB-порти. Окремо варто відзначити систему очищення повітря, яка повністю оновлює повітря в салоні приблизно кожні 90 секунд.

Дизайн: більше статусу та впізнаваності

Зовнішність Mercedes-Benz GLS стала ще більш виразною. Модель отримала збільшену решітку радіатора з хромом і підсвіткою, вертикальну зірку на капоті (як у S-Class) й нові фари з технологією DIGITAL LIGHT з характерним світловим підписом з зірками. Світлодіодна оптика стала на 40% яскравішою і водночас до 50% енергоефективнішою.

Цифрові можливості

Новий GLS пропонує функції цифрового ключа, внутрішні платежі через Mercedes pay+ та навіть відеоконференції прямо з автомобіля. Навігація поєднує інтерфейс Mercedes-Benz із можливостями Google Maps, а система доповненої реальності допомагає у складних дорожніх ситуаціях.