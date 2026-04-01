"S-Class среди кроссоверов" – Mercedes-Benz представил новый GLS

Инженеры Mercedes-Benz сделали ставку на сочетание роскоши, интеллектуальных систем и максимально возможного комфорта как для водителя, так и для пассажиров.

Новые двигатели и улучшенный комфорт движения

Обновленная линейка двигателей сделала Mercedes-Benz GLS более динамичным и одновременно более комфортным в ежедневной эксплуатации. Автопроизводитель уделил особое внимание снижению шумов и вибраций, что традиционно является сильной стороной модели.

Флагманская версия GLS 580 4MATIC с V8 теперь развивает 395 кВт (537 л.с.) и 750 Нм, а силовой агрегат быстрее реагирует на нажатие педали газа и работает более плавно. В то же время GLS 450 4MATIC получил прирост крутящего момента до 560 Нм, что также улучшило отклик двигателя в реальных условиях движения.

Дизельные версии впервые оснащены катализатором с электрическим подогревом, что помогает быстрее достигать оптимальной температуры работы и повышает эффективность. Все двигатели также дополнены 48-вольтовой системой с интегрированным стартер-генератором, что обеспечивает функции буста, рекуперации и движения накатом.

Интеллектуальная подвеска

Одной из ключевых особенностей модели стала подвеска E-ACTIVE BODY CONTROL, которая анализирует дорожную ситуацию до 1000 раз в секунду и адаптирует параметры в реальном времени. Ее дополняет обновленная система AIRMATIC с облачным управлением демпферами. Она заранее подстраивает жесткость подвески перед неровностями. В результате GLS буквально “плывет” по дороге, особенно это ощущается для пассажиров второго и третьего ряда.

MB.OS и новое поколение систем помощи водителю

Новый Mercedes-Benz GLS оснащен операционной системой MB.OS, которая работает как центральный “суперкомпьютер” автомобиля. Она обрабатывает данные с 10 камер, 5 радаров и 12 ультразвуковых сенсоров.

Это позволяет реализовать новое поколение систем помощи водителю MB.DRIVE, включая адаптивный круиз-контроль, ассистенты движения и автоматическую парковку. Обновления программного обеспечения происходят “по воздуху”, что позволяет поддерживать актуальность функций годами.

MBUX Superscreen и цифровой интерьер

В салоне появилась новая панель MBUX Superscreen – единая стеклянная поверхность с тремя экранами по 12,3 дюйма. Система поддерживает стриминг видео (YouTube, Disney+), игры и приложения и персонализацию интерфейса.

Отдельный дисплей для переднего пассажира позволяет просматривать контент даже во время движения благодаря интеграции с системой контроля внимания водителя. Также появился новый MBUX Virtual Assistant с поддержкой искусственного интеллекта и возможностью ведения сложных диалогов.

Максимальный комфорт для пассажиров

Mercedes-Benz GLS остаётся полноценным семиместным автомобилем с тремя электрорегулируемыми рядами сидений. Второй и третий ряд получили еще больше возможностей благодаря пакету Rear Comfort Package Plus, включающему:

сиденья с массажем;

отдельные зоны климата;

экраны диагональю 11,6 дюйма;

съемные пульты управления

Более того, пассажиры третьего ряда могут рассчитывать на подогрев сидений и собственные USB-порты. Отдельно стоит отметить систему очистки воздуха, которая полностью обновляет воздух в салоне примерно каждые 90 секунд.

Дизайн: больше статуса и узнаваемости

Внешность Mercedes-Benz GLS стала еще более выразительной. Модель получила увеличенную решетку радиатора с хромом и подсветкой, вертикальную звезду на капоте (как у S-Class) и новые фары с технологией DIGITAL LIGHT с характерной световой подписью со звездами. Светодиодная оптика стала на 40% ярче и при этом до 50% энергоэффективнее.

Цифровые возможности

Новый GLS предлагает функции цифрового ключа, внутренние платежи через Mercedes pay+ и даже видеоконференции прямо из автомобиля. Навигация сочетает интерфейс Mercedes-Benz с возможностями Google Maps, а система дополненной реальности помогает в сложных дорожных ситуациях.