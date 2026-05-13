Новый Mercedes-Benz S-Class выехал на дороги в Гамбурге

По словам немецкого автопроизводителя, обновленный Mercedes-Benz S-Class воплощает философию “мастерства и новаторства”. Экстерьер флагмана претерпел точечных изменений, подчеркивающих его статусность, тогда как интерьер сосредоточен на создании особой атмосферы уюта.

Производитель называет это ощущением “добро пожаловать домой”, предлагая пассажирам новый уровень шумоизоляции и материалов отделки высочайшего качества. Салон получил обновленную систему мультимедиа MBUX следующего поколения с улучшенным искусственным интеллектом. Теперь автомобиль еще лучше адаптируется к привычкам водителя, управляя настройками климата, освещения и навигации с помощью персонализированных алгоритмов.

Технологические инновации и безопасность

Техническая часть обновленного флагмана прошла путь эволюционного совершенствования без радикальных компромиссов. Особое внимание было уделено шасси и системам подвески, которые обеспечивают максимальную плавность хода. Инженеры модернизировали систему активного подруливания задних колес, что делает габаритный седан маневренным в городских условиях на уровне компактных моделей.

Для обновленного S-Class расширена линейка силовых агрегатов, включая высокоэффективные гибридные версии, позволяющие преодолевать значительные расстояния исключительно на электротяге. Безопасность традиционно остается приоритетом: автомобиль оснащен комплексом систем автономного вождения третьего уровня, который способен брать на себя управление на определенных участках автомагистралей.

Рыночные перспективы

Mercedes-Benz S-Class остается не только символом статуса, но и главным технологическим донором для младших моделей марки. Немецкий бренд продолжает удерживать лидерство в люкс-сегменте, несмотря на растущую конкуренцию со стороны электрических флагманов других брендов. Напомним, что компания также недавно презентовала новый GLS-Class новый GLS-Class и сообщила, что обновленный Mercedes-Maybach будет предлагаться с двигателями V12.