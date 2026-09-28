Оголошено дату дебюту електричного Volkswagen ID. Tiguan, що замінить ID.4

Як повідомляє офіційний пресцентр Volkswagen, компанія продовжує стратегію перенесення своїх найвідоміших імен в еру електромобільності. Слідом за ID. Polo та ID. Cross, виробник вирішив використати назву свого найпопулярнішого кросовера для абсолютно нового електричного SUV.

Зараз тестові прототипи проходять фінальні випробування. Розробники обіцяють повністю новий дизайн, завдяки якому візуально кросовер виглядатиме як представник вищого класу. Генеральний директор бренду Томас Шефер наголосив, що понад 8,3 мільйона випущених екземплярів доводять шалену довіру водіїв до цього імені.

"З ID. Tiguan ми переносимо цю довіру до продукту в електричне майбутнє", – зазначив керівник компанії. Він також додав, що новинка збереже всі сильні сторони бестселера. Водіям обіцяють преміальний дизайн, щедрий простір у салоні, інтуїтивно зрозуміле управління та інноваційні технології.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що буде зі звичайним Tiguan

Для тих, хто поки не готовий переходити на чисту електрику, є хороша новина. Звичайний Tiguan нікуди не зникає з автосалонів. Обидві моделі утворять потужний дует. Традиційний кросовер і надалі пропонуватиметься з бензиновими, дизельними та плагін-гібридними установками, закриваючи потреби абсолютно всіх категорій покупців.

Варто зазначити, що ставки для німців дуже високі. Наразі саме ця модель є найбільш продаваною у всьому концерні – лише минулого року тираж класичного кросовера та його спорідненої версії Tayron перевалив за мільйон екземплярів. Водночас електричні попередники також показали непоганий результат. З 2021 року компанія передала клієнтам понад 950 тисяч ID.4 та купеподібних ID.5, зробивши їх одними з найуспішніших електрокарів бренду.