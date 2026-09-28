Объявлена дата дебюта электрического Volkswagen ID Tiguan, заменяющий ID4

Как сообщает официальный прессцентр Volkswagen, компания продолжает стратегию переноса своих известнейших имен в эру электромобильности. Следом за ID. Polo да ID. Cross, производитель решил использовать название своего самого популярного кроссовера для совершенно нового электрического SUV.

В настоящее время тестовые прототипы проходят финальные испытания. Разработчики обещают полностью новый дизайн, благодаря которому визуально кроссовер будет выглядеть как представитель высшего класса. Генеральный директор бренда Томас Шефер подчеркнул, что более 8,3 миллионов выпущенных экземпляров доводят безумное доверие водителей к этому имени..

"Из ID. Tiguan мы переносим это доверие к продукту в электрическое будущее", – отметил руководитель компании. Он также добавил, что новинка сохранит все сильнейшие стороны бестселлера. Водителям обещают премиальный дизайн, обильное пространство в салоне, интуитивно понятное управление и инновационные технологии.

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Что будет с обычным Tiguan

Для тех, кто пока не готов переходить на чистое электричество, есть хорошая новость. Обычный Tiguan никуда не исчезает из автосалонов. Обе модели образуют мощный дуэт. Традиционный кроссовер и дальше будет предлагаться с бензиновыми, дизельными и плагин-гибридными установками, закрывая потребности абсолютно всех категорий покупателей.

Следует отметить, что ставки для немцев очень высоки. Сейчас именно эта модель наиболее продаваемая во всем концерне.– только в прошлом году тираж классического кроссовера и его родственной версии Tayron перевалил за миллион экземпляров. В то же время, электрические предшественники также показали неплохой результат. С 2021 года компания передала клиентам более 950 тысяч. ID.4 и купевидных ID.5, сделав их одними из самых успешных электрокаров бренда.