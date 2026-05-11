Укр
Ру

Оголошено дату світової прем'єри Škoda Epiq

Škoda офіційно анонсувала дату презентації своєї найочікуванішої електричної новинки – компактного кросовера Škoda Epiq. Світова прем’єра моделі відбудеться 19 травня в Цюриху. Автомобіль має стати ключовим елементом стратегії електрифікації бренду, пропонуючи сучасні технології у доступнішому сегменті.
Світова прем'єра Škoda Epiq: де та коли дивитися презентацію нового електрокросовера

ФОТО: Škoda|

Škoda Epiq дебютує вже 19 травня

Данило Северенчук
logo11 травня, 12:20
logo0
logo0 хв

Для шанувальників марки та автомобільних експертів з усього світу компанія організує пряму трансляцію заходу. Презентація розпочнеться о 14:00 за центральноєвропейським часом. Подивитися прем'єру в прямому ефірі можна буде на офіційному YouTube-каналі Škoda, а також на медіа-платформі Škoda Storyboard, зазначає Auto24.

Читайте також: Škoda розкрила інтер’єр нового Epiq: відома дата світової прем’єри

Виробник вже випустив короткий тизерний ролик, який дозволяє детальніше розглянути екстер'єр майбутнього електромобіля. Найбільш впізнаваною рисою новинки стане унікальна світлова сигнатура у формі літери “T”, яка підкреслює приналежність моделі до нового покоління електричних кросоверів бренду.

Окрім візуальної складової, під час прем'єри розкриють технічні характеристики, зокрема дані про ємність акумуляторів, запасу ходу та позиціонування на європейському ринку. Це дозволить оцінити потенціал моделі у конкуренції з іншими бюджетними електрокарами.

Новий вхідний квиток у світ електромобілів

  • Відомо, що Škoda Epiq займе роль моделі початкового рівня в електричній лінійці компанії. Очікується, що кросовер поєднає в собі традиційну для чеського бренду практичність, місткий багажник та сучасний мінімалістичний дизайн.
  • Раніше компанія вже розкрила зовнішність автівки в концептуальному варіанті. Вірогідно, автовиробник дещо спростить cтиль серійної версії, але збереже ключові елементи.
  • Виробництво Epiq відбуватиметься на заводі Volkswagen у Наваррі, Іспанія. Кросовер стане близьким родичем VW ID. Cross та ID. Polo.
#Автоновинка #Новини #Фото #Відео