Оголошено дату світової прем'єри Škoda Epiq

Для шанувальників марки та автомобільних експертів з усього світу компанія організує пряму трансляцію заходу. Презентація розпочнеться о 14:00 за центральноєвропейським часом. Подивитися прем'єру в прямому ефірі можна буде на офіційному YouTube-каналі Škoda, а також на медіа-платформі Škoda Storyboard, зазначає Auto24.

Виробник вже випустив короткий тизерний ролик, який дозволяє детальніше розглянути екстер'єр майбутнього електромобіля. Найбільш впізнаваною рисою новинки стане унікальна світлова сигнатура у формі літери “T”, яка підкреслює приналежність моделі до нового покоління електричних кросоверів бренду.

Окрім візуальної складової, під час прем'єри розкриють технічні характеристики, зокрема дані про ємність акумуляторів, запасу ходу та позиціонування на європейському ринку. Це дозволить оцінити потенціал моделі у конкуренції з іншими бюджетними електрокарами.

Новий вхідний квиток у світ електромобілів