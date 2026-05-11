Оголошено дату світової прем'єри Škoda Epiq

ФОТО: Škoda|
Škoda Epiq дебютує вже 19 травня
Для шанувальників марки та автомобільних експертів з усього світу компанія організує пряму трансляцію заходу. Презентація розпочнеться о 14:00 за центральноєвропейським часом. Подивитися прем'єру в прямому ефірі можна буде на офіційному YouTube-каналі Škoda, а також на медіа-платформі Škoda Storyboard, зазначає Auto24.
Читайте також: Škoda розкрила інтер’єр нового Epiq: відома дата світової прем’єри
Виробник вже випустив короткий тизерний ролик, який дозволяє детальніше розглянути екстер'єр майбутнього електромобіля. Найбільш впізнаваною рисою новинки стане унікальна світлова сигнатура у формі літери “T”, яка підкреслює приналежність моделі до нового покоління електричних кросоверів бренду.
Окрім візуальної складової, під час прем'єри розкриють технічні характеристики, зокрема дані про ємність акумуляторів, запасу ходу та позиціонування на європейському ринку. Це дозволить оцінити потенціал моделі у конкуренції з іншими бюджетними електрокарами.
Новий вхідний квиток у світ електромобілів
- Відомо, що Škoda Epiq займе роль моделі початкового рівня в електричній лінійці компанії. Очікується, що кросовер поєднає в собі традиційну для чеського бренду практичність, місткий багажник та сучасний мінімалістичний дизайн.
- Раніше компанія вже розкрила зовнішність автівки в концептуальному варіанті. Вірогідно, автовиробник дещо спростить cтиль серійної версії, але збереже ключові елементи.
- Виробництво Epiq відбуватиметься на заводі Volkswagen у Наваррі, Іспанія. Кросовер стане близьким родичем VW ID. Cross та ID. Polo.