Объявлена дата мировой премьеры Škoda Epiq

Škoda официально анонсировала дату презентации своей самой ожидаемой электрической новинки - компактного кроссовера Škoda Epiq. Мировая премьера модели состоится 19 мая в Цюрихе. Автомобиль должен стать ключевым элементом стратегии электрификации бренда, предлагая современные технологии в более доступном сегменте.
ФОТО: Škoda

Škoda Epiq дебютирует уже 19 мая

Данила Северенчук
logo11 мая, 12:20
Для поклонников марки и автомобильных экспертов со всего мира компания организует прямую трансляцию мероприятия. Презентация начнется в 14:00 по центральноевропейскому времени. Посмотреть премьеру в прямом эфире можно будет на официальном YouTube-канале Škoda, а также на медиа-платформе Škoda Storyboard, отмечает Auto24.

Производитель уже выпустил короткий тизерный ролик, который позволяет подробнее рассмотреть экстерьер будущего электромобиля. Наиболее узнаваемой чертой новинки станет уникальная световая сигнатура в форме буквы “T”, которая подчеркивает принадлежность модели к новому поколению электрических кроссоверов бренда.

Кроме визуальной составляющей, во время премьеры раскроют технические характеристики, в частности данные о емкости аккумуляторов, запаса хода и позиционирования на европейском рынке. Это позволит оценить потенциал модели в конкуренции с другими бюджетными электрокарами.

Новый входной билет в мир электромобилей

  • Известно, что Škoda Epiq займет роль модели начального уровня в электрической линейке компании. Ожидается, что кроссовер сочетает в себе традиционную для чешского бренда практичность, вместительный багажник и современный минималистичный дизайн.
  • Ранее компания уже раскрыла внешность автомобиля в концептуальном варианте. Вероятно, автопроизводитель несколько упростит стиль серийной версии, но сохранит ключевые элементы.
  • Производство Epiq будет происходить на заводе Volkswagen в Наварре, Испания. Кроссовер станет близким родственником VW ID. Cross и ID. Polo.
