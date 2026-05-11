Объявлена дата мировой премьеры Škoda Epiq

Škoda Epiq дебютирует уже 19 мая
Для поклонников марки и автомобильных экспертов со всего мира компания организует прямую трансляцию мероприятия. Презентация начнется в 14:00 по центральноевропейскому времени. Посмотреть премьеру в прямом эфире можно будет на официальном YouTube-канале Škoda, а также на медиа-платформе Škoda Storyboard, отмечает Auto24.
Производитель уже выпустил короткий тизерный ролик, который позволяет подробнее рассмотреть экстерьер будущего электромобиля. Наиболее узнаваемой чертой новинки станет уникальная световая сигнатура в форме буквы “T”, которая подчеркивает принадлежность модели к новому поколению электрических кроссоверов бренда.
Кроме визуальной составляющей, во время премьеры раскроют технические характеристики, в частности данные о емкости аккумуляторов, запаса хода и позиционирования на европейском рынке. Это позволит оценить потенциал модели в конкуренции с другими бюджетными электрокарами.
Новый входной билет в мир электромобилей
- Известно, что Škoda Epiq займет роль модели начального уровня в электрической линейке компании. Ожидается, что кроссовер сочетает в себе традиционную для чешского бренда практичность, вместительный багажник и современный минималистичный дизайн.
- Ранее компания уже раскрыла внешность автомобиля в концептуальном варианте. Вероятно, автопроизводитель несколько упростит стиль серийной версии, но сохранит ключевые элементы.
- Производство Epiq будет происходить на заводе Volkswagen в Наварре, Испания. Кроссовер станет близким родственником VW ID. Cross и ID. Polo.