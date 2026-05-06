Підлітків пустять за кермо: в Україні планують дозволити керування з 15 років

Посвідчення водія хочуть видавати з 15 років
Як пише “Судово-юридична газета”, реформа передбачає приведення категорій транспортних засобів у повну відповідність до Директиви ЄС 2025/2205. Згідно з нею з’являться наступні зміни:
- Категорія АМ: вводиться для мопедів та легких квадроциклів масою до 350 кг, максимальна швидкість яких не перевищує 45 км/год.
- Категорія А2: стає проміжним етапом для мотоциклів потужністю до 35 кВт.
- Категорії B, C, D: деталізуються технічні вимоги, зокрема для підкатегорії D1 встановлюється обмеження до 16 пасажирських місць та довжина кузова до 8 метрів.
Керування з 15 років та принцип поступового доступу
Однією з найбільш обговорюваних змін є перегляд вікових меж для водіїв. Законопроєкт впроваджує європейську модель, де право на керування складним транспортом залежить від підтвердженого досвіду:
- З 15 років: підлітки зможуть отримати право на керування мопедами та легкими двоколісними засобами (категорія АМ).
- З 17 років: дозволяється отримання категорій B та BE, проте керування можливе виключно у супроводі досвідченого водія зі стажем не менше двох років.
- Для потужних мотоциклів (категорія A): встановлюється вік 20 років (за умови дворічного стажу на А2) або 24 роки для прямого доступу.
- Пасажирський транспорт (D, DE): доступний з 24 років, або з 21 року за наявності спеціальної професійної підготовки.
Цифровізація та юридична сила е-документів
Реформа легалізує повноцінне використання цифрових посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію ТЗ. Електронні документи в застосунку матимуть таку саму юридичну силу, як і пластикові аналоги, і їх можна буде використовувати без паперового носія. Це має інтегрувати українську систему з європейськими цифровими сервісами та спростити процедури перевірки.
Нові правила взаємодії з МВС та анулювання прав
Законопроєкт посилює захист прав громадян через впровадження норм Закону “Про адміністративну процедуру”. Тепер сервісні центри МВС будуть зобов'язані мотивувати будь-яку відмову (наприклад, у видачі прав чи реєстрації авто), а громадяни отримають можливість оскаржити рішення в адміністративному порядку перед зверненням до суду.
Також деталізовано правила анулювання документів:
- Посвідчення, видане вперше, анулюється у разі позбавлення права керування за порушення ПДР.
- Якщо право було зупинено судом, для його відновлення потрібно буде скласти теоретичний і практичний іспити, а також пройти позачерговий медогляд.
- У разі відновлення прав через рік і більше з моменту їх анулювання, особа зобов'язана повторно скласти іспити за найвищою категорією у своєму посвідченні.
