Радикальні зміни для сімейних авто: Opel засвітив крутий універсал на заміну Astra

Як повідомляє Carscoops, опублікований тизер поки що розкриває небагато, але вже інтригує. На єдиному зображенні можна розгледіти напис STX з карбоновим оздобленням, що контрастує з синім або сріблястим кузовом.

Хоча виробник наразі тримає в секреті технічні характеристики, інсайдери впевнені у наявності електрифікованої силової установки. Концерн Stellantis вже підтвердив, що наступна генерація Astra з'явиться до 2030 року і базуватиметься на новітній платформі STLA One.

Ця архітектура дозволить покупцям обирати між повністю електричними та гібридними версіями. Тобто, сімейний універсал збереже свою практичність, але стане значно екологічнішим та технологічнішим.

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Яким буде майбутнє універсалів

Генеральний директор Opel Флоріан Хюттль наголосив на історичній ролі бренду в цьому сегменті. "Як випливає з назви, концепт STX продемонструє наше бачення майбутнього аеродинамічного універсала – типу кузова, у створенні якого Opel відіграв новаторську роль у Європі", – зазначив керівник компанії.

Він також додав, що концепт покаже елементи дизайну, які обов'язково перейдуть на серійні моделі. Цікаво, що Хюттль раніше натякав на можливу еволюцію традиційного хетчбека у щось нестандартне, тоді як випуск універсала вже остаточно затверджено.

Офіційна прем'єра відбудеться на Автосалоні у Парижі. Окрім концепту STX, на стенді Opel покажуть одномісний болід GSE 27FE для Формули E, електричний хот-хетч Corsa GSE та нову комплектацію Astra GSE Line.

Opel Astra Sports Tourer

Нагадаємо, що зараз німецький бренд пропонує актуальне покоління універсала, яке користується стабільним попитом серед європейських водіїв.