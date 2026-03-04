Renault анонсувала новий шоу-кар Bridger Concept

Офіційна презентація новинки відбудеться 10 березня під час представлення стратегічного плану Renault Group futuREady, зазначає Auto24.

Читайте також: Кросовери Renault отримали нові технології та ще більше “преміуму”, але не для України

Компактний, але просторий міський SUV

Bridger Concept демонструє новий підхід Renault до формату міського позашляховика. Довжина шоу-кара становить менш ніж 4 метри, однак виробник обіцяє просторий салон і практичність для сімей, які живуть у великих містах.

Значення назви Bridger

Назва Bridger походить від англійського слова “bridge” — міст. Вона символізує зв’язок, міцність і єдність. За словами представників компанії, це ім’я підкреслює характер моделі та її орієнтацію на створення простору для спілкування і взаємодії. Такий підхід відповідає філософії Renault “ Voitures à vivre” (“Автомобілі для життя”).

Індія — ключовий ринок для новинки

Майбутній серійний кросовер, створений на базі Bridger Concept, проектуватиметься з урахуванням потреб індійських клієнтів. Індія залишається одним із найважливіших напрямів розвитку Renault поза межами Європи. Очікується, що концепт окреслить дизайн та технічний напрямок нового покоління компактних SUV бренду для міжнародних ринків.

Також цікаво: Renault Clio став лідером європейського авторинку

Повна інформація про Bridger Concept буде розкрита під час презентації стратегічного плану Renault Group futuREady. Подію транслюватимуть онлайн на офіційній платформі компанії. Новий концепт має стати черговим кроком Renault у зміцненні позицій у сегменті компактних міських кросоверів на глобальному рівні.