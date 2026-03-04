Renault анонсировала новый шоу-кар Bridger Concept

Официальная презентация новинки состоится 10 марта во время представления стратегического плана Renault Group futuREady, отмечает Auto24.

Читайте также: Кроссоверы Renault получили новые технологии и еще больше “премиума”, но не для Украины

Компактный, но просторный городской SUV

Bridger Concept демонстрирует новый подход Renault к формату городского внедорожника. Длина шоу-кара составляет менее 4 метров, однако производитель обещает просторный салон и практичность для семей, живущих в больших городах.

Значение названия Bridger

Название Bridger происходит от английского слова “bridge” - мост. Оно символизирует связь, прочность и единство. По словам представителей компании, это имя подчеркивает характер модели и ее ориентацию на создание пространства для общения и взаимодействия. Такой подход соответствует философии Renault “ Voitures à vivre” (“Автомобили для жизни”).

Индия - ключевой рынок для новинки

Будущий серийный кроссовер, создан на базе Bridger Concept, будет проектироваться с учетом потребностей индийских клиентов. Индия остается одним из важнейших направлений развития Renault вне Европы. Ожидается, что концепт определит дизайн и техническое направление нового поколения компактных SUV бренда для международных рынков.

Также интересно: Renault Clio стал лидером европейского авторынка

Полная информация о Bridger Concept будет раскрыта во время презентации стратегического плана Renault Group futuREady. Событие будут транслировать онлайн на официальной платформе компании. Новый концепт должен стать очередным шагом Renault в укреплении позиций в сегменте компактных городских кроссоверов на глобальном уровне.