Renault додлала штучний інтелект Gemini у власну мультимедійну систему

Поступове розгортання оновлення для автомобілів, які вже експлуатуються на дорогах, розпочалося 15 червня за допомогою бездротових технологій, зазначає Renault. Нова функція є добровільною, тому власники сумісних моделей можуть самостійно активувати її або повернутися до використання класичного Google Assistant у будь-який момент.

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Особливості розгортання та сумісність із моделями

Процес інтеграції Gemini відбувається дистанційно завдяки вбудованому інтернет-з'єднанню автомобілів Renault, тому відвідування сервісних центрів або дилерських автосалонів для інсталяції не потрібне. Оновлення надається безкоштовно для користувачів, які увійшли у свій акаунт Google на центральному дисплеї медіасистеми та використовують одну з підтримуваних мов. На початковому етапі ШІ підтримує тринадцять мов, серед яких англійська, французька, німецька, італійська, іспанська та інші.

Нова технологія стає доступною для всієї європейської лінійки брендів, починаючи від компактного міського хетчбека Twingo до купе-кросовера Rafale. Крім того, система openR link із підтримкою Gemini з'явиться на міжнародних ринках, зокрема на моделях Boreal (незабаром з’явиться в Україні) або Duster в Індії.

Функціональні можливості нового покоління бортового ШІ

Інтеграція Gemini безпосередньо у структуру мультимедійної системи автомобіля пропонує значно ширший спектр можливостей, ніж стандартне дублювання екрана смартфона через Android Auto. Головна перевага полягає у здатності асистента розуміти контекст розмови, розпізнавати складні комплексні запити та вести безперервний діалог без необхідності заучування чітких голосових команд.

Основні напрямки роботи Gemini в автомобілях Renault:

Пряме керування функціями автомобіля: водій може за допомогою голосу змінювати налаштування кліматичної системи, кондиціонера, підігріву сидінь, радіоприймача чи навігації.

Глибока інтеграція з бортовими даними: система здатна аналізувати залишок ходу електромобіля (EV range) та використовувати ці дані під час побудови оптимальних маршрутів у Google Maps.

Підвищення рівня безпеки: голосове керування складними завданнями зменшує потребу у фізичному взаємодії з тачскріном, завдяки чому водій менше відволікається від контролю за дорожньою обстановкою.

Крім того, у майбутніх оновленнях компанія планує запустити режим Gemini Live. Ця функція дозволить спілкуватися з автомобілем у вільному форматі, перебивати асистента під час відповіді, ставити кілька запитань поспіль без повторення активаційної фрази "Hey Google", а також змінювати мову спілкування безпосередньо під час розмови. Завдяки доступу до широкої бази знань, пасажири та водій зможуть дізнаватися результати спортивних матчів, просити ШІ згенерувати інтелектуальну вікторину або розповісти казку дітям під час тривалих подорожей.