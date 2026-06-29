Renault интегрировала искусственный интеллект Gemini в свою мультимедийную систему

Постепенное развертывание обновления для автомобилей, которые уже эксплуатируются на дорогах, началось 15 июня с помощью беспроводных технологий, отмечает Renault. Новая функция является добровольной, поэтому владельцы совместимых моделей могут самостоятельно активировать её или вернуться к использованию классического Google Assistant в любой момент.

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Особенности развертывания и совместимость с моделями

Процесс интеграции Gemini происходит удаленно благодаря встроенному интернет-соединению автомобилей Renault, поэтому посещение сервисных центров или дилерских автосалонов для установки не требуется. Обновление предоставляется бесплатно для пользователей, которые вошли в свою учетную запись Google на центральном дисплее медиасистемы и используют один из поддерживаемых языков. На начальном этапе ИИ поддерживает тринадцать языков, среди которых английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и другие.

Новая технология становится доступной для всей европейской линейки брендов, начиная с компактного городского хэтчбека Twingo до купе-кроссовера Rafale. Кроме того, система openR link с поддержкой Gemini появится на международных рынках, в частности на моделях Boreal (скоро появится в Украине) или Duster в Индии.

Функциональные возможности нового поколения бортового ИИ

Интеграция Gemini непосредственно в структуру мультимедийной системы автомобиля предлагает значительно более широкий спектр возможностей, чем стандартное дублирование экрана смартфона через Android Auto. Главное преимущество заключается в способности ассистента понимать контекст разговора, распознавать сложные комплексные запросы и вести непрерывный диалог без необходимости запоминания четких голосовых команд.

Основные направления работы Gemini в автомобилях Renault:

Прямое управление функциями автомобиля: водитель может с помощью голоса изменять настройки климатической системы, кондиционера, подогрева сидений, радиоприемника или навигации.

Глубокая интеграция с бортовыми данными: система способна анализировать запас хода электромобиля (EV range) и использовать эти данные при построении оптимальных маршрутов в Google Maps.

Повышение уровня безопасности: голосовое управление сложными задачами снижает необходимость физического взаимодействия с сенсорным экраном, благодаря чему водитель меньше отвлекается от контроля за дорожной обстановкой.

Кроме того, в будущих обновлениях компания планирует запустить режим Gemini Live. Эта функция позволит общаться с автомобилем в свободном формате, перебивать ассистента во время ответа, задавать несколько вопросов подряд без повторения активирующей фразы "Hey Google", а также менять язык общения непосредственно во время разговора. Благодаря доступу к обширной базе знаний пассажиры и водитель смогут узнавать результаты спортивных матчей, просить ИИ сгенерировать интеллектуальную викторину или рассказать сказку детям во время длительных поездок.