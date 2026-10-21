Renault везе в Україну новий кросовер Boreal: чим він здивує українців

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Renault Boreal незабаром дебютує в Україні
Як повідомляє офіційне представництво бренду на своїй сторінці в Instagram, незабаром на українському ринку з'явиться абсолютно новий кросовер під назвою Boreal.
Офіційний тизер описує новинку як технологічний та комфортний SUV, а саме ім'я моделі має глибокий зміст, що безпосередньо асоціюється зі світлом, інноваціями та безмежними просторами.
Які технічні характеристики має Boreal?
Автомобіль побудований на перевіреній платформі CMF-B, яка вже знайома за багатьма моделями бренду. Довжина кузова становить 4,45 метра, а дорожній просвіт у 200 міліметрів робить його чудовим варіантом для наших українських доріг, де іноді доводиться штурмувати бордюри або виїжджати на легке бездоріжжя.
Під капотом може бути встановлений турбомотор 1.3 TCe або модернізована гібридна установка E-Tech Hybrid 160. Вона поєднує 1,8-літровий бензиновий двигун із двома електромоторами. Подібний гібрид вже доступний українцям у меншому Symbioz.
Чим вражає салон?
Головною фішкою інтер'єру став 10-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи OpenR Link. Список оснащення включає екологічні матеріали оздоблення, кращу шумоізоляцію, бездротову зарядку, контурну підсвітку та двозонний клімат-контроль.
До слова, виробництво позашляховика налагоджено на заводі у Куритибі в Бразилії й на заводі у Бурсі, що в Туреччині. Бразильське підприємство постачає автівки для 17 країн Латинської Америки, а турецьке – для інших ринків.
Які системи безпеки?
Французи традиційно не економили на безпеці. Boreal отримав адаптивний круїз-контроль, систему утримання в смузі, камери кругового огляду на 360 градусів та систему автоматичного екстреного гальмування, яка вміє розпізнавати пішоходів і велосипедистів.
Які новинки готує Renault?
- Нагадаємо, раніше ми писали, що на Паризькому автосалоні компанія вже демонструвала оновлений Megane E-Tech з новим LFP-акумулятором, а також вразила публіку концептом E-Space, який втілює філософію futuREady.