Renault везе в Україну новий кросовер Boreal: чим він здивує українців

Як повідомляє офіційне представництво бренду на своїй сторінці в Instagram, незабаром на українському ринку з'явиться абсолютно новий кросовер під назвою Boreal.

Офіційний тизер описує новинку як технологічний та комфортний SUV, а саме ім'я моделі має глибокий зміст, що безпосередньо асоціюється зі світлом, інноваціями та безмежними просторами.

Які технічні характеристики має Boreal?

Автомобіль побудований на перевіреній платформі CMF-B, яка вже знайома за багатьма моделями бренду. Довжина кузова становить 4,45 метра, а дорожній просвіт у 200 міліметрів робить його чудовим варіантом для наших українських доріг, де іноді доводиться штурмувати бордюри або виїжджати на легке бездоріжжя.

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Під капотом може бути встановлений турбомотор 1.3 TCe або модернізована гібридна установка E-Tech Hybrid 160. Вона поєднує 1,8-літровий бензиновий двигун із двома електромоторами. Подібний гібрид вже доступний українцям у меншому Symbioz.

Чим вражає салон?

Головною фішкою інтер'єру став 10-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи OpenR Link. Список оснащення включає екологічні матеріали оздоблення, кращу шумоізоляцію, бездротову зарядку, контурну підсвітку та двозонний клімат-контроль.

До слова, виробництво позашляховика налагоджено на заводі у Куритибі в Бразилії й на заводі у Бурсі, що в Туреччині. Бразильське підприємство постачає автівки для 17 країн Латинської Америки, а турецьке – для інших ринків.

Які системи безпеки?

Французи традиційно не економили на безпеці. Boreal отримав адаптивний круїз-контроль, систему утримання в смузі, камери кругового огляду на 360 градусів та систему автоматичного екстреного гальмування, яка вміє розпізнавати пішоходів і велосипедистів.

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