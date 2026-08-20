Renault залишить фізичні кнопки в автомобілях, навіть якщо вони занадто дорогі

В інтерв'ю журналу GoAuto генеральний менеджер Renault Australia Глен Сілі назвав традиційні перемикачі "основоположним принципом бренду", додавши, що безпечніше отримувати доступ до функцій за допомогою кнопки, ніж перебирати підменю на екрані під час керування автомобілем.

Безпека водіння та позиція автовиробника

Автомобільні компанії тривалий час маскували заходи щодо скорочення витрат під мінімалізм, відмовляючись від апаратних клавіш на користь центрального дисплея.

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У Renault наголошують, що фізичне керування коштує дорожче у виробництві, однак ці витрати є повністю виправданими з міркувань безпеки та зручності.

Глен Сілі зазначив: "Філософія Renault полягає в тому, щоб максимально використовувати кнопки для швидкого доступу, що, до речі, дорожче, а також використовувати технології, щоб зробити це простим, зручним та знайомим".

Підхід компанії відповідає оновленим протоколам безпеки незалежної організації Euro NCAP на 2026 рік. Фахівці закликають автовиробників повертати фізичні кнопки для основних функцій, оскільки це суттєво зменшує відволікання водія від дороги під час руху. Фізичні перемикачі залишаються для зміни радіостанцій, регулювання гучності та інших часто використовуваних систем.

Повернення апаратних клавіш у світовій автоіндустрії