Renault залишить фізичні кнопки в автомобілях, навіть якщо вони занадто дорогі

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Renault не відомвлятиметься від класичних кнопок заради екранів
В інтерв'ю журналу GoAuto генеральний менеджер Renault Australia Глен Сілі назвав традиційні перемикачі "основоположним принципом бренду", додавши, що безпечніше отримувати доступ до функцій за допомогою кнопки, ніж перебирати підменю на екрані під час керування автомобілем.
Безпека водіння та позиція автовиробника
Автомобільні компанії тривалий час маскували заходи щодо скорочення витрат під мінімалізм, відмовляючись від апаратних клавіш на користь центрального дисплея.
У Renault наголошують, що фізичне керування коштує дорожче у виробництві, однак ці витрати є повністю виправданими з міркувань безпеки та зручності.
Глен Сілі зазначив: "Філософія Renault полягає в тому, щоб максимально використовувати кнопки для швидкого доступу, що, до речі, дорожче, а також використовувати технології, щоб зробити це простим, зручним та знайомим".
Підхід компанії відповідає оновленим протоколам безпеки незалежної організації Euro NCAP на 2026 рік. Фахівці закликають автовиробників повертати фізичні кнопки для основних функцій, оскільки це суттєво зменшує відволікання водія від дороги під час руху. Фізичні перемикачі залишаються для зміни радіостанцій, регулювання гучності та інших часто використовуваних систем.
Повернення апаратних клавіш у світовій автоіндустрії
- Досвід Renault відображає ширший розворот у глобальному автопромі. Чимало брендів, які раніше активно переносили управління на сенсорні панелі, визнають помилковість такого рішення та поступово повертають аналогові елементи.
- Зокрема, Audi обіцяє повернути фірмове відчуття "Audi click", а Volkswagen та Mercedes-Benz визнали, що надмірно зловживали екранами та сенсорними клавішами.
- Водночас Mazda, яка раніше захищала класичний підхід, тепер зазначає, що великі екрани не відволікають більше за кнопки. Утім, стратегія Renault полягає в балансі: сенсорний дисплей відповідає за навігацію та мультимедіа, тоді як базові командні функції керуються фізичними кнопками в один дотик.