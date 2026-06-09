Російський преміальний седан Senat 900 виявився перейменованою копією китайського Hongqi H9

Одним із таких представників є компанія Aurus Motors, створена у 2018 році з метою розробки державного лімузина для президента РФ Путіна. Тепер назва Senat була виділена в окрему преміальну марку, яка презентувала свою першу серійну модель – великий седан Senat 900.

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Проте детальний аналіз новинки свідчить про те, що автомобіль не є оригінальною розробкою, а виявився копією оновленого китайського седана Hongqi H9, який належить до сегмента найбільших і найдорожчих легкових автомобілів китайського ринку, зазначає Carscoops.

Візуальні особливості та технічне оснащення

Зовнішні відмінності Senat 900 від оригінального китайського донора зосереджені виключно у фронтальній частині кузова. Автомобіль отримав іншу решітку радіатора, стиль якої запозичено в існуючих моделей Aurus, а також інакші фари та перероблений передній бампер. Натомість бічний профіль та задня частина кузова є точною копією Hongqi. Задні ліхтарі, суцільна світлодіодна панель, бампер і навіть декоративні накладки на вихлопні труби залишилися повністю недоторканими.

Загальна довжина кузова автомобіля становить 5,14 метра. Салон машини також практично повністю повторює інтер'єр Hongqi, за винятком фірмового логотипу на маточині керма, який при цьому зберіг форму китайського значка. Внутрішнє оздоблення включає шкіру Nappa, натуральне дерево, сидіння з функціями вентиляції, підігріву та масажу, а також комплекс електронних асистентів водія. Клієнтам пропонують дві конфігурації кабіни: традиційну п'ятимісну або розкішне чотиримісне VIP-виконання.

Під капотом Senat 900 встановлено стандартний китайський силовий агрегат: 3,0-літровий бензиновий двигун V6 з турбонаддувом потужністю 326 кінських сил й 450 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу. Автомобіль штатно комплектується пневматичною підвіскою, здатний розганятися з місця до першої сотні за 6,5 секунди.

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Виробничий майданчик та ринкова вартість

Офіційне серійне збирання автомобілів Senat 900 уже розпочалося. Виробничі процеси організували на потужностях колишнього автомобільного заводу Toyota у Санкт-Петербурзі, який перейшов у розпорядження місцевих структур після виходу іноземного концерну з ринку.

Hongqi H9

Прийом офіційних замовлень на так звану новинку вже відкрито. Вартість базової п'ятимісної модифікації становить 12 мільйонів рублів (приблизно 162 800 доларів США за поточним обмінним курсом). Розкішніший чотиримісний варіант VIP оцінили у 12,5 мільйона рублів, що еквівалентно майже 169 600 доларам США.

Економічна експансія Китаю та явище "бейдж-інжинірингу"

Створення моделі Senat 900 на базі китайського донора відображає масштабну фінансову та технологічну експансію КНР. Замість розробки власних платформ російська автомобільна промисловість пішла шляхом тотального "бейдж-інжинірингу" – процесу, коли готові китайські машини видаються за нові власні розробки за допомогою заміни логотипів і решіток радіатора.

Подібна практика вже стала системною, проте вона регулярно стикається з серйозними ринковими та фінансовими викликами. Яскравим прикладом є спроба відродження інших відомих марок: