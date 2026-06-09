Российский премиальный седан Senat 900 оказался переименованной копией китайского Hongqi H9

Одним из таких представителей является компания Aurus Motors, созданная в 2018 году с целью разработки государственного лимузина для президента РФ Путина. Теперь название Senat было выделено в отдельную премиальную марку, которая презентовала свою первую серийную модель – большой седан Senat 900.

Читайте также: Путинский лимузин Aurus застрял на дороге из-за поломки

Однако детальный анализ новинки свидетельствует о том, что автомобиль не является оригинальной разработкой, а оказался копией обновленного китайского седана Hongqi H9, который принадлежит к сегменту крупнейших и самых дорогих легковых автомобилей китайского рынка, отмечает Carscoops.

Визуальные особенности и техническое оснащение

Внешние отличия Senat 900 от оригинального китайского донора сосредоточены исключительно во фронтальной части кузова. Автомобиль получил другую решетку радиатора, стиль которой заимствован у существующих моделей Aurus, а также другие фары и переработанный передний бампер. Зато боковой профиль и задняя часть кузова являются точной копией Hongqi. Задние фонари, сплошная светодиодная панель, бампер и даже декоративные накладки на выхлопные трубы остались полностью нетронутыми.

Общая длина кузова автомобиля составляет 5,14 метра. Салон машины также практически полностью повторяет интерьер Hongqi, за исключением фирменного логотипа на ступице руля, который при этом сохранил форму китайского значка. Внутренняя отделка включает кожу Nappa, натуральное дерево, сиденья с функциями вентиляции, подогрева и массажа, а также комплекс электронных ассистентов водителя. Клиентам предлагают две конфигурации кабины: традиционную пятиместную или роскошное четырехместное VIP-исполнение.

Под капотом Senat 900 установлен стандартный китайский силовой агрегат: 3,0-литровый бензиновый двигатель V6 с турбонаддувом мощностью 326 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль штатно комплектуется пневматической подвеской, способен разгоняться с места до первой сотни за 6,5 секунды.

Также интересно: Китайский люск с наценкой: в России начали продавать самый дорогой Hongqi по завышенной цене

Производственная площадка и рыночная стоимость

Официальная серийная сборка автомобилей Senat 900 уже началась. Производственные процессы организовали на мощностях бывшего автомобильного завода Toyota в Санкт-Петербурге, который перешел в распоряжение местных структур после выхода иностранного концерна с рынка.

Hongqi H9

Прием официальных заказов на так называемую новинку уже открыт. Стоимость базовой пятиместной модификации составляет 12 миллионов рублей (примерно 162 800 долларов США по текущему обменному курсу). Роскошный четырехместный вариант VIP оценили в 12,5 миллиона рублей, что эквивалентно почти 169 600 долларам США.

Экономическая экспансия Китая и явление "бейдж-инжиниринга"

Создание модели Senat 900 на базе китайского донора отражает масштабную финансовую и технологическую экспансию КНР. Вместо разработки собственных платформ российская автомобильная промышленность пошла по пути тотального "бейдж-инжиниринга" – процесса, когда готовые китайские машины выдаются за новые собственные разработки с помощью замены логотипов и решеток радиатора.

Подобная практика уже стала системной, однако она регулярно сталкивается с серьезными рыночными и финансовыми вызовами. Ярким примером является попытка возрождения других известных марок: