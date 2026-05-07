Розкрито вартість нового BMW iX3 50 xDrive 2027 в США

Найбільшою несподіванкою став офіційний показник автономності. BMW iX3 50 xDrive здатний подолати до 699 км на одному заряді за шкалою EPA, пише Carscoops.

Це значно більше за попередні оцінки та ставить німецький кросовер попереду більшості конкурентів у сегменті. Для порівняння, Tesla Model Y у версії Premium AWD може подолати до 526 км, а новий Mercedes-Benz GLC EV навряд чи перевищить відмітку в 610 км, зазначає Auto24.

Варто зазначити, що максимальний показник у 699 км досягається при використанні стандартних 20-дюймових колісних дисків та літніх шин. Перехід на всесезонну гуму або диски більшого діаметра дещо знижує ці цифри. Автомобіль підтримує зарядку потужністю 400 кВт, що дозволяє відновити запас ходу на 298 км усього за 10 хвилин.

Електромобіль стає вигіднішим за бензинову версію

Стратегія ціноутворення BMW спрямована на повернення інтересу покупців до електричного транспорту. Вартість iX3 50 xDrive стартує від 62 850 доларів, що на 5 000 доларів менше, ніж просять за бензиновий BMW X3 M50 xDrive (67 850 доларів).

При цьому електрична версія перевершує паливну за потужністю: 469 к.с. та 645 Нм крутного моменту проти 399 к.с. та 580 Нм у моделі з ДВЗ. Хоча бензиновий кросовер розганяється до “сотні” на 0,3 секунди швидше (4,4 с проти 4,7 с), миттєва реакція електродвигунів забезпечує кращу динаміку під час обгонів у реальних дорожніх умовах.

Опції та пакет M Sport

Стандартна комплектація включає панорамний дисплей BMW Panoramic Vision, оббивку Veganza, цифровий ключ та розширений набір систем безпеки. Покупцям також пропонують кілька пакетів персоналізації:

Comfort ($1500): підігрів керма, панорамний люк та мультифункціональні сидіння.

Technology ($1900): підсвічена решітка радіатора Iconic Glow, 3D-проекційний дисплей та аудіосистема Harman/Kardon.

M Sport ($2500): спортивне оздоблення екстер’єру та інтер’єру, 20-дюймові диски M Aero.

M Sport Professional ($4000): додатково включає підсвітку решітки, спортивне кермо та гальма M Sport з кольоровими супортами.

Розширення лінійки та старт продажів

Пізніше очікується поява більш доступних версій – задньопривідної iX3 40 sDrive та повнопривідної iX3 40 xDrive. Прийом замовлень на флагманський iX3 50 уже відкрито. Забронювати автомобіль можна за 1000 доларів, а перші поставки клієнтам розпочнуться у вересні 2026 року.

Успіх BMW iX3 в Європі

Нагадаємо, що BMW iX3 майже миттєво став популярним серед європейських покупців. Автовиробник вже додав у лінійку європейських модифікацій нову версію iX3 40 з одним двигуном потужністю 320 к.с. та розгоном до 100 км/год за 5,9 секунди. Крім того, BMW iX3 також отримав одразу дві ключові нагороди – “Світовий автомобіль року 2026” й “Світовий електромобіль року”, за версією World Car Awards 2026.