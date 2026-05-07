Раскрыта стоимость нового BMW iX3 50 xDrive 2027 в США

Самой большой неожиданностью стал официальный показатель автономности. BMW iX3 50 xDrive способен преодолеть до 699 км на одном заряде по шкале EPA, пишет Carscoops.

Это значительно больше предыдущих оценок и ставит немецкий кроссовер впереди большинства конкурентов в сегменте. Для сравнения, Tesla Model Y в версии Premium AWD может преодолеть до 526 км, а новый Mercedes-Benz GLC EV вряд ли превысит отметку в 610 км, отмечает Auto24.

Стоит отметить, что максимальный показатель в 699 км достигается при использовании стандартных 20-дюймовых колесных дисков и летних шин. Переход на всесезонную резину или диски большего диаметра несколько снижает эти цифры. Автомобиль поддерживает зарядку мощностью 400 кВт, что позволяет восстановить запас хода на 298 км всего за 10 минут.

Электромобиль становится выгоднее бензиновой версии

Стратегия ценообразования BMW направлена на возвращение интереса покупателей к электрическому транспорту. Стоимость iX3 50 xDrive стартует от 62 850 долларов, что на 5 000 долларов меньше, чем просят за бензиновый BMW X3 M50 xDrive (67 850 долларов).

При этом электрическая версия превосходит топливную по мощности: 469 л.с. и 645 Нм крутящего момента против 399 л.с. и 580 Нм у модели с ДВС. Хотя бензиновый кроссовер разгоняется до “сотни” на 0,3 секунды быстрее (4,4 с против 4,7 с), мгновенная реакция электродвигателей обеспечивает лучшую динамику при обгонах в реальных дорожных условиях.

Опции и пакет M Sport

Стандартная комплектация включает панорамный дисплей BMW Panoramic Vision, обивку Veganza, цифровой ключ и расширенный набор систем безопасности. Покупателям также предлагают несколько пакетов персонализации:

Comfort ($1500): подогрев руля, панорамный люк и мультифункциональные сиденья.

Technology ($1900): подсвеченная решетка радиатора Iconic Glow, 3D-проекционный дисплей и аудиосистема Harman/Kardon.

M Sport ($2500): спортивная отделка экстерьера и интерьера, 20-дюймовые диски M Aero.

M Sport Professional ($4000): дополнительно включает подсветку решетки, спортивный руль и тормоза M Sport с цветными суппортами.

Расширение линейки и старт продаж

Позже ожидается появление более доступных версий – заднеприводной iX3 40 sDrive и полноприводной iX3 40 xDrive. Прием заказов на флагманский iX3 50 уже открыт. Забронировать автомобиль можно за 1000 долларов, а первые поставки клиентам начнутся в сентябре 2026 года.

Успех BMW iX3 в Европе

Напомним, что BMW iX3 почти мгновенно стал популярным среди европейских покупателей. Автопроизводитель уже добавил в линейку европейских модификаций новую версию iX3 40 с одним двигателем мощностью 320 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 5,9 секунды. Кроме того, BMW iX3 также получил сразу две ключевые награды – “Мировой автомобиль года 2026” и “Мировой электромобиль года”, по версии World Car Awards 2026.