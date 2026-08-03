Audi рассматривает расширение линейки универсалов на рынке США

В настоящее время конкуренты Audi уже предлагают свои решения в этом классе: BMW вывела на американский рынок M5 Touring, а Mercedes-Benz предлагает модели E450 All-Terrain и E53 Hybrid. Хотя Volvo временно покинула этот сегмент, шведская марка рассматривает возможность возвращения со среднеразмерным универсалом к 2028 году. В то же время Audi планирует привезти в США новый A6 Allroad, однако это может стать первым шагом расширения гаммы.

Audi A6 Avant

Возможные претенденты и позиция Audi

В комментарии изданию Road & Track старший вице-президент по управлению продуктами Audi of America Филипп Брабек отметил, что компания стремится выходить за пределы стандартного портфолио из нескольких кроссоверов и седанов, предлагая интересные решения для автомобильных энтузиастов.

По его словам, после успеха RS6 Avant бренд продолжает изучать, какие европейские универсалы имеют экономический смысл для рынка США. В линейке Audi представлены модели A5 Avant, S5 Avant, RS5 Avant, а также полностью электрический A6 Avant e-tron. Логичными кандидатами для США считаются версии S5 или RS5 Avant, которые могли бы занять нишу перед флагманским RS6 Avant, учитывая, что ранее компания уже продавала на американском рынке модель A4 Avant.

Audi A5 Avant

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